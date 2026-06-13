La inquietante "mancha fría" del Atlántico que preocupa a los científicos: qué podría pasar si sigue creciendo
Nuevas investigaciones sugieren que el fenómeno podría estar relacionado con el debilitamiento de una de las corrientes oceánicas más importantes del planeta y generar impactos climáticos de alcance global.
Resumen para apurados
- Científicos investigan una 'mancha fría' en el Atlántico Norte, al sureste de Groenlandia, que se enfrió 1 °C en 150 años debido al posible debilitamiento de la corriente AMOC.
- El fenómeno se asocia al deshielo de Groenlandia, que aporta agua dulce al océano, altera la densidad del agua y frena el transporte de calor que realiza el sistema AMOC.
- Un mayor debilitamiento de esta corriente podría provocar un descenso de temperaturas en Europa y alterar los patrones climáticos globales con tormentas y lluvias extremas.
Mientras el planeta atraviesa un proceso sostenido de calentamiento global, una extensa zona del Atlántico Norte muestra un comportamiento completamente opuesto. Se trata de una región ubicada al sureste de Groenlandia que, lejos de calentarse, experimentó un enfriamiento cercano a 1 °C durante los últimos 150 años.
Este fenómeno, conocido por los investigadores como "mancha fría", "agujero de calentamiento" o "blob frío", se convirtió en uno de los enigmas climáticos más estudiados de las últimas décadas. Ahora, una nueva investigación aporta evidencias que podrían explicar su origen y advierte sobre posibles consecuencias para el clima global.
La circulación oceánica que podría estar debilitándose
Una de las principales hipótesis apunta a la AMOC, sigla en inglés de la Circulación Meridional de Retorno del Atlántico. Este gigantesco sistema de corrientes funciona como una especie de cinta transportadora que desplaza agua cálida y salada desde latitudes más bajas hacia el Atlántico Norte.
Al llegar a regiones más frías, esa agua pierde temperatura, aumenta su densidad y se hunde, iniciando un recorrido de regreso por las profundidades oceánicas. Gracias a este mecanismo, se distribuye calor alrededor del planeta y se contribuye a moderar el clima en amplias regiones, especialmente en Europa occidental.
Sin embargo, diversos estudios sugieren que este sistema podría estar perdiendo intensidad.
El papel del deshielo de Groenlandia
Uno de los factores que más preocupa a los científicos es el acelerado derretimiento de los hielos de Groenlandia. El aporte creciente de agua dulce al Atlántico Norte modifica las características del océano y dificulta el proceso de hundimiento del agua fría y salada que alimenta la circulación.
Según los investigadores, este fenómeno podría estar reduciendo la capacidad de la AMOC para transportar calor hacia el norte, favoreciendo la aparición de la extensa zona fría detectada en el océano.
Para analizar esta posibilidad, un equipo encabezado por el climatólogo Stefan Rahmstorf estudió registros climáticos obtenidos a partir de satélites, boyas y embarcaciones. Los resultados mostraron que el enfriamiento no se limita a la superficie, sino que se extiende hasta profundidades cercanas a los 1.000 metros.
Este hallazgo refuerza la idea de que la anomalía estaría relacionada principalmente con cambios en la dinámica oceánica y no únicamente con modificaciones atmosféricas como alteraciones en los vientos o la nubosidad.
Qué consecuencias podría tener un debilitamiento de la AMOC
Los especialistas aclaran que los resultados no significan que un colapso de la circulación atlántica sea inminente. Sin embargo, consideran que la acumulación de evidencias apunta a un debilitamiento progresivo del sistema durante las últimas décadas.
Si esa tendencia continuara, las consecuencias podrían sentirse en distintas partes del mundo.
Europa figura entre las regiones más vulnerables. Un debilitamiento importante de la AMOC podría provocar un descenso significativo de las temperaturas en algunas zonas del continente, alterando las condiciones climáticas que hoy predominan en la región.
Además, los científicos advierten que otros sistemas oceánicos vinculados a esta circulación también podrían verse afectados, generando cambios en los patrones de precipitaciones, tormentas y fenómenos extremos.
Por qué la mancha fría se convirtió en una señal de alerta
La preocupación de la comunidad científica radica en que la llamada mancha fría podría estar actuando como un indicador visible de transformaciones mucho más profundas en el océano Atlántico.
Aunque las observaciones directas de la AMOC llevan poco más de dos décadas, cada nuevo estudio aporta información que ayuda a comprender mejor el funcionamiento de uno de los principales reguladores climáticos del planeta.
Por ahora, los expertos insisten en la necesidad de continuar monitoreando la evolución de este sistema. Si bien aún existen incertidumbres sobre su comportamiento futuro, la persistencia de esta anomalía oceánica y las señales de debilitamiento detectadas en la circulación atlántica mantienen en alerta a los investigadores de todo el mundo.