Milanesas sin harinas: la receta que reemplaza el pan rallado y es baja en carbohidratos

Las milanesas como originalmente las conocemos, pueden versionar para ajustarse a diversos lineamientos dietarios. Así es posible prepararlas sin la necesidad de recurrir a pan rallado y rebozadores altos en carbohidratos. Sin frituras ni ingredientes que elevan considerablemente la glucosa, es posible hacer un almuerzo o cena delicioso, rápido y sobre todo saludable.
Las dietas cetogénicas y bajas en carbohidratos ofrecieron una nueva perspectiva sobre la alimentación diaria. Además de ayudar a perder peso, las comidas bajas en hidratos pueden a ayudar a mejorar los niveles de glucosa, estabilizando el azúcar en sangre y reduciendo la resistencia a la insulina, además de que ayuda a reducir los triglicéridos y aumentar el colesterol bueno (HDL), mejorando la salud cardiovascular. Allí es cuando las recetas sin harinas ocupan un lugar destacado.
Las milanesas sin pan rallado y sin harinas son una versión que se ajusta a este tipo de dietas. La creadora de contenido Eve Cocina compartió en redes sociales una versión de milanesas sencilla, sin frituras pesadas y con ingredientes sencillos de conseguir.
Cómo hacer milanesas bajas en carbohidratos
El reemplazo del pan rallado tradicional es el punto clave de esta preparación. En lugar de utilizar carbohidratos refinados, la propuesta se basa en una combinación de harina de almendras y harina de quinoa. Esta mezcla no solo aporta una textura sumamente crocante, sino que también suma grasas saludables, fibra y una mayor densidad nutricional, logrando que la milanesa sea apta para celíacos y para quienes buscan reducir su índice glucémico.
🍅🥩 Milanesas Saludables a la Napolitana 📝 Ingredientes (rinde aprox. 1 kg de carne): 1 peceto de pastura (o nalga, cuadrada, bola de lomo) 3 huevos 1 cda de mostaza (mi ingrediente secreto) Provenzal, sal y pimienta a gusto 1 taza colmada de harina de almendras 1 taza colmada de harina de quinoa 250 g de mozzarella fresca Salsa de tomate sin azúcar 🔥 Procedimiento: 1. Cortá el peceto en bifes parejos. 2. Batí los huevos con mostaza, provenzal, sal y pimienta. 👉 La mostaza ayuda a emulsionar y potencia el sabor. 3. Pasá los bifes por la mezcla de huevo. 4. Empaná con harina de almendras + harina de quinoa. 5. Cociná al horno (200°) 20-25 min o en airfryer a 190° por 15-20 min. 6. Sumale salsa de tomate, mozzarella y provenzal. 7. Gratinalas hasta que el queso quede derretido y doradito. 💡 Tip: Si no tenés harina de quinoa, podés usar solo harina de almendras o agregar semillas trituradas.
Ingredientes (para aprox. 1 kg de carne):
- 1 kg de carne de pastura: peceto (preferentemente), nalga, cuadrada o bola de lomo.
- 3 huevos: idealmente de granja.
- 1 cda. de mostaza: el "ingrediente secreto" para emulsionar y dar sabor.
- Condimentos: provenzal, sal y pimienta a gusto.
- 1 taza colmada de harina de almendras.
- 1 taza colmada de harina de quinoa.
1. Cortá el peceto (o el corte elegido: nalga, cuadrada o bola de lomo) en bifes parejos. Es recomendable que no sean excesivamente gruesos para que la cocción en horno o airfryer sea uniforme.
2. En un bol, batí los 3 huevos junto la mostaza. Condimentá con sal, pimienta y abundante provenzal a gusto.
Tip de cocina: La mostaza actúa como emulsionante, ayudando a que el rebozado se adhiera mejor a la carne y aportando un perfil de sabor más complejo.
3. En un plato amplio, mezclá la harina de almendras la harina de quinoa. Esta combinación sustituye al pan rallado, aportando fibra y grasas de buena calidad.
4. Pasá cada bife por la mezcla de huevo y mostaza, asegurándote de que quede bien cubierto. Luego, trasladalo al plato de las harinas y presioná firmemente con la palma de la mano para que el rebozado quede compacto.
5. Disponé las milanesas en una placa para horno o en la canasta de la freidora de aire. Tenés dos opciones según tu electrodoméstico:
- En Horno: Cociná a 200°C durante 20 a 25 minutos.
- En Airfryer: Cociná a 190°C durante 15 a 20 minutos hasta que estén doradas.