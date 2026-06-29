¿Cuándo llega la "bomba polar" a Tucumán?

Resumen para apurados
- El SMN anunció la llegada de una "bomba polar" a Tucumán el 1 y 2 de julio por una masa de aire antártico, lo que provocará temperaturas bajo cero y posibles nevadas.
- El fenómeno avanzará desde la Patagonia (donde habrá mínimas de -15 °C) hacia el norte del país, generando intensas heladas y nevadas en las zonas serranas tucumanas.
- Este evento de frío extremo persistirá hasta la segunda semana de julio, lo que obligará a extremar los cuidados de salud en grupos de riesgo como niños y adultos mayores.
Una masa de aire de origen antártico avanzará sobre gran parte de la Argentina y provocará una intensa ola de frío. El Servicio Meteorológico Nacional anticipó que el fenómeno llegará al norte del país entre el miércoles 1 y el jueves 2 de julio. Tucumán podría registrar temperaturas muy bajas y nevadas en zonas serranas.
La denominada "bomba polar" comenzará a sentirse con fuerza en la Argentina durante los próximos días. El ingreso de una masa de aire de origen antártico provocará un marcado descenso de las temperaturas, fuertes heladas y posibles nevadas en distintas regiones del país, incluido el noroeste argentino.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el fenómeno avanzará desde la Patagonia hacia el centro y el norte del país, dejando temperaturas muy por debajo de los valores habituales para esta época del año.
¿Cuándo llegará la bomba polar a Tucumán?
Según el pronóstico oficial, el aire polar ingresará a la Patagonia durante el martes 30 de junio y avanzará hacia la región central y el norte argentino entre el miércoles 1 y el jueves 2 de julio.
Eso significa que Tucumán comenzará a sentir el impacto más intenso del fenómeno desde el miércoles, con un fuerte descenso de las temperaturas y condiciones propicias para heladas durante las primeras horas del día.
Cómo afectará la ola polar a Tucumán
El SMN anticipó que el noroeste argentino será una de las regiones donde las temperaturas mínimas estarán muy por debajo de lo normal.
Durante los días más fríos se esperan:
Temperaturas mínimas cercanas o inferiores a los 0 °C en distintas localidades.
Heladas intensas durante las madrugadas.
Máximas considerablemente más bajas que las habituales.
Ambiente muy frío durante gran parte del día.
Además, el organismo incluyó a las zonas serranas de Tucumán entre las regiones con posibilidades de registrar nevadas, especialmente en sectores de mayor altura.
¿Puede nevar en Tucumán?
Si bien todavía existe incertidumbre sobre la intensidad del fenómeno, el pronóstico oficial contempla la posibilidad de nevadas en las áreas montañosas de Tucumán, al igual que en Salta, Jujuy, Catamarca, Córdoba y San Luis.
En cambio, para la capital tucumana y el llano provincial se espera un marcado descenso térmico, pero sin probabilidades significativas de nieve.
La Patagonia registrará las temperaturas más extremas
Las condiciones más severas se producirán en el sur del país.
Según el SMN, en sectores de la meseta patagónica las temperaturas mínimas podrían descender por debajo de los 15 grados bajo cero, mientras que las máximas oscilarán entre los -5 °C y los 7 °C.
En Río Negro y Chubut también se pronostican lluvias, aguanieve y nevadas.
¿Hasta cuándo durará la bomba polar?
El Servicio Meteorológico Nacional estima que el episodio de frío extremo comenzará a perder intensidad durante la segunda semana de julio.
Aunque las temperaturas seguirán siendo bajas, volverían gradualmente a valores más cercanos a los normales para el invierno argentino.
Las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los pronósticos oficiales y extremar los cuidados, especialmente con niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias, ante la persistencia del frío intenso.