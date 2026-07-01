La columna de Jorge Asís: Segundo gobierno popular del PRO

Nicolás Posse, Injustamente Olvidado, se gastó pronto con piedra pómez para que desfile Guillermo Francos, Amanecer, el Gentleman. Y por último la papelonera estrella de Manuel Adorni, bobo fastuosamente monumental de lechería de clase media que ni siquiera se encuentra en condiciones de cebar mates con sacarina en la mesa de los corruptos de verdad.