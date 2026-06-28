Javier Milei confirmó a Diego Santilli como jefe de Gabinete y fijó la fecha de la asunción
Tras la renuncia de Manuel Adorni, el actual ministro del Interior será el nuevo jefe de Gabinete. El presidente anunció que la jura será este martes a las 16 y compartió una imagen junto a Santilli y Karina Milei.
Resumen para apurados
- El presidente Javier Milei confirmó este domingo que Diego Santilli asumirá como jefe de Gabinete de Argentina este martes, tras la renuncia de Manuel Adorni.
- La designación ocurre luego de que Adorni dimitiera acorralado por denuncias de presunto enriquecimiento ilícito. El Gobierno ya inició la transición con Karina Milei.
- Con este recambio, el oficialismo busca retomar la iniciativa política, superar la crisis interna y aceitar el diálogo parlamentario para acelerar las reformas clave.
El Gobierno nacional comenzó a formalizar la transición en la Jefatura de Gabinete luego de la renuncia de Manuel Adorni. El presidente Javier Milei confirmó este domingo que Diego Santilli asumirá el cargo y anunció que la ceremonia de jura se realizará el martes a las 16.
La confirmación llegó a través de un mensaje publicado por Milei en la red social X, acompañado por una fotografía en la que aparece junto a Santilli y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
"Aquí junto al nuevo Jefe de Gabinete de Ministros Diego Santilli y la Sec. Gral. de la Presidencia Karina Milei delineando los fundamentos para una transición ordenada del cargo. La jura será el día martes a las 16:00 hs. MAGA. VLLC!", escribió el mandatario.
Milei volvió a defender a Adorni
El presidente Javier Milei habló tras la designación de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete, en reemplazo de Manuel Adorni. En diálogo con LN+, dijo que la salida de Adorni no estuvo relacionada a una posible interpelación ni a la investigación judicial. “¿Hay sentencia?“, se preguntó. ”No se puede condenar a un hombre inocente", sostuvo.
“Manuel consideró que eran inadmisibles los niveles de ataque que estaba recibiendo. Sus hijos y su mujer también fueron objeto de agresiones. Eso hizo que directamente dijera que su renuncia era indeclinable. Él no está condenado. Hay un proceso de investigación”, sostuvo el jefe de Estado. Y reforzó: “¿La Justicia se expidió? ¿Hay una sentencia? ¿Qué es eso de andar sentenciando y ejecutando gente antes de que se expida la Justicia?”.
Negó a continuación que una posible interpelación y/o moción de censura contra el exfuncionario influyeran en su juicio o el de Karina Milei, secretaria de la Presidencia. “Nada. Sigo confiando en la inocencia de Adorni. Es una persona honesta. Esto obedece a que la situación a escalado de una manera tal que, frente a situaciones que han sido agredidos los hijos de Manuel (sic), da un paso al costado porque no puede poner en riesgo a su familia”.
El mensaje de Patricia Bullrich
Poco después del anuncio presidencial, Patricia Bullrich también utilizó sus redes sociales para despedir a Adorni y ratificar su compromiso con la gestión de Milei.
"Muchos éxitos en este nuevo desafío, Colo. Vamos a acompañarte desde el Congreso para estar a la altura del cambio que eligieron los argentinos. Si queremos cambiar el país de verdad, teníamos que dejar de lado las distracciones y discutir las leyes importantes que impulsa el Presidente", expresó.
Con ese mensaje, el dirigente dejó en claro que buscará enfocar su gestión en la articulación política con el Poder Legislativo para impulsar la agenda parlamentaria del oficialismo.
Una nueva etapa tras la salida de Adorni
La designación de Santilli se produce apenas horas después de que Manuel Adorni presentara su renuncia a la Jefatura de Gabinete, en medio de la crisis política generada por las investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito que lo involucraban.
El Gobierno apuesta ahora a que el nuevo jefe de Gabinete fortalezca el diálogo político y contribuya a acelerar el tratamiento de los proyectos que impulsa la administración libertaria en el Congreso.
La asunción de Santilli marcará el inicio de una nueva etapa en la coordinación política del Gobierno nacional, en un contexto en el que la Casa Rosada busca dejar atrás la crisis generada por la salida de Adorni y retomar la agenda de reformas.