Javier Milei confirmó a Diego Santilli como jefe de Gabinete y fijó la fecha de la asunción

Negó a continuación que una posible interpelación y/o moción de censura contra el exfuncionario influyeran en su juicio o el de Karina Milei, secretaria de la Presidencia. “Nada. Sigo confiando en la inocencia de Adorni. Es una persona honesta. Esto obedece a que la situación a escalado de una manera tal que, frente a situaciones que han sido agredidos los hijos de Manuel (sic), da un paso al costado porque no puede poner en riesgo a su familia”.