Una pareja burló la seguridad del Empire State y él le propuso casamiento a 450 metros de altura: terminaron detenidos

Resumen para apurados
- Una pareja de acróbatas fue detenida el miércoles tras burlar la seguridad del Empire State en Nueva York para realizar una propuesta de matrimonio y pedir paz desde la aguja.
- Con antecedentes en acrobacias, la pareja escaló unos 450 metros hasta la torre de transmisión activa sin arnés, provocando la evacuación del mirador y un operativo policial.
- El hecho expone fallas de seguridad en el rascacielos y los riesgos de la transmisión activa. La pareja enfrenta cargos por ingreso ilegal y puesta en peligro imprudente.
Dos personas burlaron la seguridad del Empire State Building, escalaron hasta la punta de la aguja del emblemático rascacielos de Nueva York y desplegaron un cartel con un mensaje de paz antes de protagonizar una inesperada propuesta de matrimonio a casi 450 metros de altura. El episodio movilizó a la policía, obligó a evacuar el mirador del edificio y concluyó con ambos bajo custodia.
Las imágenes captadas desde un helicóptero mostraron a dos personas vestidas de negro y con el rostro cubierto en la cima de la torre de transmisión del edificio. Poco después desplegaron un cartel negro con letras blancas que decía: "Cuando el poder del amor vence al amor por el poder, el mundo conoce la paz", una frase que distintos medios le atribuyen a Jimi Hendrix.
El hecho comenzó alrededor del mediodía del miércoles, cuando la pareja llegó hasta la parte más alta de la estructura. Hasta el momento no quedó claro cómo logró acceder a la torre de radio y televisión del edificio, un sector restringido que se eleva sobre el famoso observatorio y que alberga las antenas de transmisión de varias emisoras locales.
En un primer momento, los visitantes continuaron con normalidad en el mirador del Empire State Building mientras la pareja permanecía en la cima. Sin embargo, cuando la policía tomó conocimiento de la situación, el observatorio fue evacuado y un helicóptero del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) se posicionó sobre la zona para seguir de cerca los movimientos de los escaladores.
Después de exhibir el cartel durante varios minutos, uno de los dos comenzó a descender, aunque poco después volvió a subir para reunirse nuevamente con su acompañante. De acuerdo con fuentes policiales citadas por CBS News New York, ambos parecían publicar contenido en redes sociales mientras permanecían sobre la estructura.
Cerca de las 12.35, la pareja inició el descenso de forma definitiva. Al llegar a una de las plataformas inferiores de la aguja ocurrió la escena que sorprendió incluso a quienes seguían el operativo desde el aire: el hombre se arrodilló frente a la mujer y, al parecer, le propuso matrimonio.
Ella aceptó. Ambos se abrazaron, la mujer se quitó el barbijo y los dos se besaron antes de continuar el descenso.
Mientras tanto, la policía cerró la calle ubicada debajo del edificio y desplegó efectivos de su Unidad de Servicios de Emergencia, especializada en este tipo de intervenciones. Según fuentes policiales, los dos fueron detenidos alrededor de la 1 de la tarde.
Las autoridades analizan ahora la presentación de cargos por ingreso ilegal y puesta en peligro imprudente. Hasta el momento no trascendió la identidad de los involucrados ni se informó oficialmente cómo consiguieron superar las medidas de seguridad del edificio.
Según The New York Post, los protagonistas serían Angela Nikolau, de 33 años, e Ivan “Vanya” Beerkus, identificado por fuentes como Ivan Kuznetsov, de 32. Ambos son conocidos por realizar acrobacias urbanas y escalar edificios de gran altura. En redes sociales, Nikolau se define como una “neoartista” que explora “identidad, miedo y libertad”.
"Están locos"
El ex jefe de ingeniería de CBS News New York, John Cleary, explicó que la maniobra implicó un riesgo extremo. "Estos tipos están un poco locos. Subir y bajar esa torre, especialmente con este calor, exige un esfuerzo enorme. Es muy fácil cometer errores. No parece que lleven ningún arnés. Hay mucha radiofrecuencia y mucha energía eléctrica en esa torre. Hay un enorme potencial de peligro allí arriba. Nosotros recibimos entrenamiento específico para hacer ese trabajo. No es como escalar rocas. Esta es una torre de transmisión activa. Hay mucho peligro", advirtió.
Aunque el episodio causó sorpresa, no es la primera vez que alguien asciende por la estructura. En 2023, el actor y músico Jared Leto escaló el edificio como parte del lanzamiento de la gira mundial de su banda 30 Seconds to Mars, aunque lo hizo con autorización.
El Empire State Building alcanza los 381 metros hasta su último piso y 443 metros si se incluye la aguja de transmisión, una estructura que volvió a convertirse en escenario de una escena tan insólita como peligrosa.