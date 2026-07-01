Una pareja burló la seguridad del Empire State y él le propuso casamiento a 450 metros de altura: terminaron detenidos

"Están locos"

El ex jefe de ingeniería de CBS News New York, John Cleary, explicó que la maniobra implicó un riesgo extremo. "Estos tipos están un poco locos. Subir y bajar esa torre, especialmente con este calor, exige un esfuerzo enorme. Es muy fácil cometer errores. No parece que lleven ningún arnés. Hay mucha radiofrecuencia y mucha energía eléctrica en esa torre. Hay un enorme potencial de peligro allí arriba. Nosotros recibimos entrenamiento específico para hacer ese trabajo. No es como escalar rocas. Esta es una torre de transmisión activa. Hay mucho peligro", advirtió.