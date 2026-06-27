"Nací en Estados Unidos, pero mi sangre es argentina": la confesión de un joven que alienta a la Selección desde Tucumán

La historia comenzó mucho antes de que él naciera. En 1995, sus padres, Perla y Fabián, emigraron a Estados Unidos en busca de nuevas oportunidades. Se instalaron en Nueva York y allí formaron su familia. Tuvieron cuatro hijos: Nicholas, Lucas, Enzo y Thiago, quienes fueron criados con un fuerte vínculo con sus raíces. En esa casa, Argentina y Tucumán siguieron estando presentes todos los días, desde las comidas y las costumbres hasta las conversaciones familiares y, por supuesto, la pasión por el fútbol. Los seis crecieron y viven con ese sentimiento intacto, como si los 19 países que los separan de su provincia fueran apenas un detalle en el mapa.