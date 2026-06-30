LA GACETA, en Miami: qué dicen los hinchas que llegaron a Estados Unidos para vivir el sueño de Messi

Un Mundial que se vive en la calle

Más allá de las camisetas y los colores, lo que se repite en cada testimonio es la idea de que el Mundial se vive como una experiencia única e irrepetible. Los hinchas coinciden en que el torneo cambió el ritmo de la ciudad, con una fuerte presencia de turistas, actividades y encuentros improvisados entre fanáticos de todo el mundo.