LA GACETA, en Miami: qué dicen los hinchas que llegaron a Estados Unidos para vivir el sueño de Messi
Resumen para apurados
- Hinchas de todo el mundo se reúnen en Miami durante el Mundial 2026 para alentar a sus selecciones y seguir de cerca a Lionel Messi, según reportó LA GACETA.
- Enviados especiales registraron testimonios de fanáticos argentinos, peruanos y brasileños que costearon costosos viajes para compartir la pasión mundialista en las calles.
- El torneo transforma a Miami en un polo de convivencia global que trasciende rivalidades, consolidando la figura de Messi como el gran motor de atracción del certamen.
En Miami, el Mundial 2026 se siente en cada esquina de la ciudad. Entre camisetas, banderas y acentos de todo el continente, la ciudad se transformó en un verdadero punto de encuentro global donde conviven hinchas de distintas selecciones, pero con una figura que atraviesa todas las conversaciones: Lionel Messi.
Matías Auad, enviado especial de LA GACETA, recorrió zonas de fan fest y espacios de encuentro donde se cruzan argentinos, brasileños y peruanos que llegaron a Estados Unidos con un objetivo en común: vivir el Mundial de cerca.
Uno de los primeros testimonios fue el de un grupo de hinchas peruanos que viajó en familia. Lejos de cualquier rivalidad, su motivación principal fue la experiencia compartida. “Venimos para estar en familia, disfrutar del Mundial y ver partidos como el de Brasil y Japón. También queremos ver a Argentina y ojalá Messi pueda volver a ser campeón”, contaron a nuestro diario con entusiasmo.
Entre risas, uno de ellos incluso mostró una foto junto a una estatua de Lionel Messi, creyendo por un instante que se trataba del propio jugador.
Argentinos en Miami: ilusión, gasto y fe en la Scaloneta
En otro punto de la recorrida, el equipo de LA GACETA encontró a un grupo de argentinos provenientes del conurbano bonaerense. Llegaron a Miami tras improvisar el viaje en pleno inicio del torneo. “Sacamos los pasajes en el segundo partido. Si Argentina salía primero en el grupo, nos veníamos directo”, relataron entre risas.
Los hinchas explicaron que los costos del viaje son elevados, especialmente en entradas, alojamiento y estadía. Sin embargo, la pasión pudo más. “Las entradas están carísimas, entre 2.500 y 3.000 dólares. Pero la ilusión de ver a Argentina no tiene precio”, afirmaron.
En medio del análisis futbolero, no faltaron las referencias a la actualidad del equipo dirigido por Lionel Scaloni, con una confianza absoluta en el rendimiento del conjunto nacional. “El medio campo es el mejor del mundo. Y Messi está en un nivel impresionante”, remarcaron.
Brasil también juega su partido en Miami
La diversidad de hinchas en la ciudad también incluye a fanáticos brasileños, que siguen de cerca la evolución de su selección y la figura de Neymar y Vinícius Júnior como referentes del plantel.
Uno de los brasileños consultados destacó la convivencia con hinchas argentinos en la ciudad y hasta sorprendió con una declaración inesperada: “Si Brasil queda afuera, apoyamos a Argentina”, dijo entre risas, en un clima distendido que refleja el espíritu mundialista en las calles de Miami.
Un Mundial que se vive en la calle
Más allá de las camisetas y los colores, lo que se repite en cada testimonio es la idea de que el Mundial se vive como una experiencia única e irrepetible. Los hinchas coinciden en que el torneo cambió el ritmo de la ciudad, con una fuerte presencia de turistas, actividades y encuentros improvisados entre fanáticos de todo el mundo.
Miami, en este contexto, dejó de ser solo una sede para convertirse en un punto de convivencia global donde el fútbol une acentos, historias y sueños. Y en el centro de todas esas conversaciones, una vez más, aparece el mismo nombre: Lionel Messi.