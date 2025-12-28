Lifestyle: guía de viaje por Nueva York

Cuando recuerdes el viaje, probablemente no será sólo por lo que viste, sino por lo que sentiste. Por el olor en la mañana, por el local que vas a querer volver siempre, por esa foto en el spot de tu serie favorita, por el lugar de comida que queres recomendar a todos tus amigos, por esa boutique donde encontraste una prenda única, por la ciudad respirando alrededor. Ahí está la magia de Nueva York, que cada uno vuelve con una versión distinta de la misma ciudad de películas.