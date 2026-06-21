Nueva York autoriza a los abogados a usar IA en sus escritos judiciales

Una de estas normas es extranjera y la otra es de otra provincia, pero ambas marcan un estándar que anticipa lo que viene. En Tucumán todavía no tenemos una regla equivalente, y sin embargo el deber de fondo ya rige y no espera a que una acordada lo recuerde. El operador del derecho que hoy incorpora IA a su trabajo debería adoptar desde ya la misma diligencia, exista o no el reglamento local. Porque el punto es simple y vale para el abogado, para el juez y para todo el que opera en el derecho: la tecnología no comparece, no asume costas y no responde ante nadie. El que firma, sí. Nos toca leerlo antes de que sean nuestros propios tribunales los que tengan que escribirlo.