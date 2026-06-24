Suiza silenció Vancouver y se quedó con el Grupo B

Resumen para apurados
- Suiza venció 2-1 a Canadá en Vancouver por el Mundial 2026, logrando el primer puesto del Grupo B y obligando al equipo local a clasificar en la segunda posición.
- Tras un primer tiempo parejo, Suiza anotó mediante Vargas y Manzambi. El descuento de David a los 75' desató la presión de Canadá, pero el arquero Kobel aseguró el triunfo.
- Suiza jugará dieciseisavos en Vancouver ante un mejor tercero. En cambio, Canadá pierde la localía y viajará a Los Ángeles para enfrentar al segundo clasificado del Grupo A.
En un final dramático, Suiza venció por 2-1 a Canadá en Vancouver, y se quedó con la punta del Grupo B en el cierre de la fase de grupos del Mundial 2026. Al conjunto norteamericano, que contaba con el masivo apoyo de su gente, le alcanzaba con un simple empate para asegurar la cima de la zona, pero terminó pagando caro sus desatenciones en el arranque del complemento.
Tras un primer tiempo sumamente parejo, los europeos golpearon por duplicado en el inicio de la segunda mitad. A los 46 minutos, Ruben Vargas apareció sin marca por el segundo palo para batir al arquero Maxime Crépeau. Solo 10 minutos después, Johan Manzambi capitalizó un contraataque tras un mal rechazo local y fusiló al guardameta canadiense para decretar el 2-0 parcial.
El orden helvético se sostuvo con Granit Xhaka manejando los tiempos, aunque Canadá comenzó a crecer: los ingresos de Stephen Eustáquio y Liam Millar, sumados a un remate de Alphonso Davies que Nico Elvedi salvó milagrosamente a los 67’, fueron el preludio de lo que venía. Tras la pausa del segundo tiempo, el local salió a quemar las naves. El descuento llegó a los 75 minutos gracias al ingresado Promise David, lo que encendió a los hinchas. A partir de allí, el encuentro se convirtió en un monólogo canadiense y en un sufrimiento para Suiza. El cierre fue una agonía: los locales merodearon el empate constantemente, destacando un cabezazo de Alistair Johnston a los 95’ y una última volea de David en el minuto 96 que el golero suizo Gregor Kobel logró contener en dos tiempos y con mucho suspenso.
Con este resultado, Suiza se quedó con el primer lugar, por lo que enfrentará en los dieciseisavos de final a uno de los mejores terceros. Además, al clasificar como líder, el combinado helvético seguirá jugando en Vancouver durante las próximas dos rondas (si avanza). En contrapartida, Canadá sufrió el peor castigo: perdió la localía y ahora deberá viajar a Los Ángeles para continuar su camino en el torneo. Allí enfrentará a quien sea segundo del Grupo A.