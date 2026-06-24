Suiza silenció Vancouver y se quedó con el Grupo B

El orden helvético se sostuvo con Granit Xhaka manejando los tiempos, aunque Canadá comenzó a crecer: los ingresos de Stephen Eustáquio y Liam Millar, sumados a un remate de Alphonso Davies que Nico Elvedi salvó milagrosamente a los 67’, fueron el preludio de lo que venía. Tras la pausa del segundo tiempo, el local salió a quemar las naves. El descuento llegó a los 75 minutos gracias al ingresado Promise David, lo que encendió a los hinchas. A partir de allí, el encuentro se convirtió en un monólogo canadiense y en un sufrimiento para Suiza. El cierre fue una agonía: los locales merodearon el empate constantemente, destacando un cabezazo de Alistair Johnston a los 95’ y una última volea de David en el minuto 96 que el golero suizo Gregor Kobel logró contener en dos tiempos y con mucho suspenso.