Anses confirmó el calendario de pagos de julio 2026: cuándo cobro según la terminación del DNI

Resumen para apurados
- ANSES confirmó el calendario de pagos de julio de 2026 en Argentina, el cual comenzará el 8 de julio debido a una reorganización de fechas que mantiene las actividades pausadas hoy.
- Los cobros de jubilaciones y AUH se reanudarán el 8 de julio según el DNI. El organismo sugiere consultar las fechas exactas en su web oficial ante la pausa del 1 de julio.
- El ordenamiento del calendario busca asegurar un cobro previsible. Se espera que el uso de la web oficial evite aglomeraciones en bancos y facilite el acceso a los nuevos montos.
Anses actualizó el cronograma de pagos para julio, pero hoy miércoles 1 de julio ningún grupo de jubilados, pensionados ni titulares de AUH tiene asignada fecha de cobro. El calendario general de la entidad se encuentra actualmente en pausa debido al ordenamiento de las fechas del mes en curso.
Los beneficiarios que consultan por su día de pago deben tener en cuenta que los primeros depósitos comenzarán recién durante la semana que viene. De esta manera, el esquema para jubilados, AUH y Complemento Leche iniciará formalmente a partir del 8 de julio, distribuyéndose los turnos según la terminación del DNI de cada titular.
¿Por qué no hay cobros en Anses hoy?
Anses confirmó que el 1 de julio no hay pagos previstos para ninguna prestación dentro de sus esquemas. El cronograma correspondiente a este mes arrancará de manera efectiva el próximo miércoles 8, abriendo el período de depósitos con los jubilados que perciben el haber mínimo y las titulares de la AUH.
Ante esta organización del esquema, el organismo público sugiere a cada uno de los beneficiarios realizar la consulta del calendario completo mediante su plataforma web oficial. Esta verificación digital permite asegurar la obtención de la fecha exacta de cobro asignada para cada persona según la terminación de su DNI.
- DNI terminados en 0 y 1: 8 de julio
- DNI terminados en 2: 13 de julio
- DNI terminados en 3: 14 de julio
- DNI terminados en 4: 15 de julio
- DNI terminados en 5: 16 de julio
- DNI terminados en 6: 17 de julio
- DNI terminados en 7: 20 de julio
- DNI terminados en 8: 21 de julio
- DNI terminados en 9: 22 de julio