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Anses confirmó la Tarjeta Alimentar en julio 2026: montos actualizados y requisitos para cobrarla

El organismo previsional detalló las escalas del subsidio alimentario que se paga junto con los haberes mensuales.

Anses confirmó la Tarjeta Alimentar en julio 2026: montos actualizados y requisitos para cobrarla
Anses
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Anses confirmó el pago de la Tarjeta Alimentar para julio de 2026 en Argentina, detallando montos actualizados y requisitos para beneficiarios de AUH, AUE y SUAF por discapacidad.
  • El subsidio se deposita automáticamente mediante el cruce de datos estatales, unificándose con los haberes mensuales para agilizar el cobro y sostener la nutrición infantil.
  • Con escalas de entre $72.250 y $149.425, el gobierno busca garantizar el acceso a la canasta básica de los sectores más vulnerables frente a la inflación en el mediano plazo.
Resumen generado con IA

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) coordinará el pago unificado de los montos destinados a los programas de asistencia alimentaria. Ante las dudas de los beneficiarios en la web, el organismo aclaró que el extra monetario compatible con la Asignación Universal por Hijo (AUH) y ciertos sectores del sistema SUAF pertenece técnicamente a la Tarjeta Alimentar. Este beneficio, administrado por el Ministerio de Capital Humano, busca sostener la nutrición de la primera infancia, ejecutando las liquidaciones de este plus de forma paralela con los haberes mensuales incrementados por movilidad.

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Por otra parte, se confirma que la Tarjeta Alimentar no requiere una inscripción previa o un trámite de solicitud presencial en las oficinas de atención al público. El Estado otorga los fondos de oficio a los hogares registrados gracias al cruce directo de las bases de datos del padrón de la seguridad social, siempre que cumplan con las pautas vigentes.

¿Quiénes tienen derecho a cobrar la Tarjeta Alimentar?

El subsidio alimentario se dirige de forma centralizada a las madres o tutores que perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) con niños de hasta 14 años inclusive, así como a las titulares de la Asignación por Embarazo (AUE). En el plano de las asignaciones familiares (SUAF), el cobro de este extra queda habilitado de forma exclusiva para los beneficiarios de la Asignación por Hijo con Discapacidad, un sector que accede al beneficio sin límite de edad.

Por el contrario, la normativa excluye de este programa alimentario complementario al resto de los trabajadores registrados o monotributistas que integran el régimen SUAF ordinario. Los fondos se depositan directamente en la misma cuenta bancaria y tarjeta de débito donde el titular percibe su haber mensual, logrando así la unificación de los saldos brutos del período para facilitar las transacciones comerciales en los comercios de barrio.

¿Cuáles son los montos oficiales de la Tarjeta Alimentar en julio de 2026?

Las escalas de este extra económico se estructuran de acuerdo con la cantidad de menores de 14 años que integran el núcleo familiar declarado ante el Estado nacional. Para los hogares que registran un solo hijo a cargo o para las embarazadas que perciben la AUE, el monto mensual directo queda establecido en $72.250 de bolsillo.

En el caso de los grupos familiares que cuentan con dos menores de edad en el padrón, la suma de la Tarjeta Alimentar se eleva a los $113.299 netos. Por último, las familias más numerosas con tres o más hijos a cargo acceden al escalón máximo del subsidio, percibiendo un extra unificado de $149.425 mensuales que se suma al cobro de la prestación base de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

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