Anses confirmó la Tarjeta Alimentar en julio 2026: montos actualizados y requisitos para cobrarla

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) coordinará el pago unificado de los montos destinados a los programas de asistencia alimentaria. Ante las dudas de los beneficiarios en la web, el organismo aclaró que el extra monetario compatible con la Asignación Universal por Hijo (AUH) y ciertos sectores del sistema SUAF pertenece técnicamente a la Tarjeta Alimentar. Este beneficio, administrado por el Ministerio de Capital Humano, busca sostener la nutrición de la primera infancia, ejecutando las liquidaciones de este plus de forma paralela con los haberes mensuales incrementados por movilidad.