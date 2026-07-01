Cursos gratis para jubilados en 2026: quiénes pueden anotarse y cómo acceder a la capacitación online

Al implementarse bajo una modalidad online y autogestionada, el esquema prescinde de horarios fijos, permitiendo que cada participante avance a su propio ritmo y según sus preferencias horarias desde computadoras, tablets o teléfonos celulares. Más allá del aprendizaje técnico, el programa busca consolidar la independencia de los adultos mayores en el entorno digital, además de funcionar como un excelente canal de integración social.