Cursos gratis para jubilados en 2026: quiénes pueden anotarse y cómo acceder a la capacitación online

Resumen para apurados
- El Ministerio de Capital Humano lanzó en 2026 cursos virtuales gratuitos para jubilados en Argentina, buscando reducir la brecha digital y fomentar su autonomía tecnológica.
- Se dictan de forma autogestionada en la plataforma 'Formando Capital Humano', con talleres de inteligencia artificial, celulares, billeteras virtuales y economía del hogar.
- Esta iniciativa de alcance nacional busca consolidar la independencia de los adultos mayores en el entorno digital y funcionar como un canal clave para su integración social.
El Ministerio de Capital Humano puso en marcha un nuevo programa de capacitaciones gratuitas y de modalidad 100% virtual dirigido a los jubilados. El plan persigue el objetivo de reducir la brecha digital en este sector, brindando herramientas prácticas que faciliten una mayor autonomía en el uso diario de la tecnología.
Esta iniciativa, implementada con un alcance de carácter nacional, ofrece a los adultos mayores de todo el territorio la posibilidad de instruirse en áreas como tecnología, finanzas personales y comunicación digital sin necesidad de afrontar ningún tipo de costo.
Cursos sin cargo destinados a jubilados y pensionados
Las capacitaciones se dictan mediante la nueva plataforma virtual "Formando Capital Humano", un espacio diseñado de forma específica para que los usuarios estudien sin requisitos de conocimientos previos y dispongan de soporte técnico continuo ante cualquier duda o inconveniente con el sistema.
Al implementarse bajo una modalidad online y autogestionada, el esquema prescinde de horarios fijos, permitiendo que cada participante avance a su propio ritmo y según sus preferencias horarias desde computadoras, tablets o teléfonos celulares. Más allá del aprendizaje técnico, el programa busca consolidar la independencia de los adultos mayores en el entorno digital, además de funcionar como un excelente canal de integración social.
La oferta académica actual apunta directo a resolver necesidades reales y cotidianas. Entre las opciones más destacadas que ya se encuentran disponibles para empezar, aparecen las siguientes:
Aquí tenés los cursos organizados en párrafos más breves y directos, ideales para una lectura rápida:
Descubriendo el mundo digital a través del celular: Enseña desde las funciones básicas del teléfono para ganar autonomía, hasta el uso avanzado de aplicaciones clave como Mi Argentina, Mi Anses y SUBE.
Introducción a la IA generativa: Analiza el alcance de esta tecnología y enseña a crear prompts eficaces en plataformas como ChatGPT, Gemini y Claude para resolver tareas cotidianas.
Microsoft Word Esencial: Desarrolla habilidades para el uso del procesador de textos, desde la creación de documentos básicos hasta herramientas avanzadas de formato y configuración de páginas.
Billeteras virtuales: Brinda conocimientos sobre las aplicaciones digitales de administración de dinero, analizando sus funciones para facilitar pagos, transferencias y el ahorro.
¿Qué es WhatsApp Business?: Capacitación enfocada en la instalación y configuración de la versión comercial de la app para optimizar la comunicación con clientes y potenciar proyectos.
Facebook para emprendedores: Guía paso a paso sobre la creación de perfiles, gestión de la privacidad y el aprovechamiento de las funciones de venta en Facebook Marketplace.
Introducción a la Lengua de Señas Argentina (LSA): Un primer acercamiento interactivo a los fundamentos de la LSA, con foco en el aprendizaje de saludos y estructuras básicas de comunicación.
Economía familiar: Ofrece herramientas financieras para organizar el presupuesto del hogar, adoptar hábitos de ahorro y utilizar correctamente los medios bancarios digitales.
Cómo realizar las inscripiciones para los cursos de Capital Humano
Creación de usuario: Ingresá a la web oficial de Formando Capital Humano y seleccioná la opción de registro en la esquina superior derecha para crear tu cuenta.
Validación de identidad: Colocá tu DNI, CUIL y un correo electrónico activo. El sistema verificará tus datos para habilitar el acceso gratuito según tu rango de edad.
Selección del curso: Explorá el catálogo dentro de la categoría de adultos mayores. Al hacer clic en cada opción, verás sus contenidos, modalidad y duración.
Confirmación de la vacante: Presioná el botón de inscripción. El sistema te enviará de inmediato un correo con las credenciales de ingreso para empezar las clases cuando quieras.