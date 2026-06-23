Anses confirmó descuentos para jubilados en junio 2026: supermercados y comercios con reintegros

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) puso en marcha el cronograma de pagos de junio, mes en el cual los jubilados y pensionados percibirán un conjunto de medidas económicas destinadas a reforzar sus ingresos. Este paquete de beneficios abarca una actualización en los haberes mensuales, el cobro del medio aguinaldo y la entrega de un bono extraordinario. Asimismo, el organismo mantiene activo el programa de beneficios que otorga reintegros y promociones especiales en locales adheridos.