Anses confirmó descuentos para jubilados en junio 2026: supermercados y comercios con reintegros

Resumen para apurados
- En junio de 2026, la Anses implementa en Argentina una red de descuentos y reintegros en comercios para jubilados y pensionados, con el fin de aliviar sus gastos diarios.
- La medida complementa el aumento de haberes, el aguinaldo y un bono. Incluye rebajas sin tope del 10% al 20% en supermercados como Disco, Jumbo y Coto, y en farmacias del país.
- Esta iniciativa busca mitigar el impacto de la inflación en la canasta básica y medicamentos, mejorando a largo plazo el poder adquisitivo de los adultos mayores de la región.
La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) puso en marcha el cronograma de pagos de junio, mes en el cual los jubilados y pensionados percibirán un conjunto de medidas económicas destinadas a reforzar sus ingresos. Este paquete de beneficios abarca una actualización en los haberes mensuales, el cobro del medio aguinaldo y la entrega de un bono extraordinario. Asimismo, el organismo mantiene activo el programa de beneficios que otorga reintegros y promociones especiales en locales adheridos.
Esta iniciativa busca aliviar el peso de los gastos diarios y optimizar el poder de compra de la clase pasiva. Desde la conducción oficial señalaron que el propósito central radica en respaldar a los adultos mayores mediante rebajas en productos de primera necesidad y servicios esenciales. De esta manera, el calendario vigente unifica el incremento de los haberes con herramientas de ahorro directo en el consumo cotidiano.
Los descuentos disponibles para jubilados durante junio
Características del programa: Beneficios Anses amplía su red de comercios con promociones especiales para jubilados y pensionados. Las condiciones varían según la empresa, pero destaca el hecho de que muchos de estos descuentos carecen de un tope máximo para la devolución del dinero.
- Beneficios en Disco, Jumbo y Vea: Estas cadenas de supermercados otorgan un 10% de rebaja general que incluye alimentos y carnes. Además, elevan la bonificación al 20% en artículos seleccionados de perfumería y limpieza, todo esto sin límites en el monto del reintegro.
- Condiciones en Coto, La Anónima y Super CAS/FASA: En estos establecimientos rige un descuento del 10% para los beneficiarios, aunque existen algunas limitaciones. La promoción excluye ciertos rubros específicos como electrodomésticos, carnes y marcas puntuales.
- Variedad de rubros disponibles: El alcance de la cobertura va más allá del sector alimenticio. Los adultos mayores acceden a rebajas en farmacias, indumentaria, casas de electrodomésticos, corralones de materiales de construcción y diversos servicios según su lugar de residencia.
- Impacto en la economía familiar: Esta herramienta ayuda a disminuir los costos fijos de los beneficiarios mes a mes. El alivio económico resulta clave debido a que los medicamentos, la comida y las tarifas absorben la mayor parte de los ingresos del sector pasivo.
- Nombre del comercio
- Rubro del establecimiento
- Tipo de descuento disponible
- Modalidad de compra
- Provincia
- Localidad