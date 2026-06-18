Anses confirmó el bono de julio: cuánto cobran los jubilados con el aumento y el refuerzo

Resumen para apurados
- ANSES aplicará en julio un aumento del 2,1% a jubilados y asignaciones en Argentina por la inflación de mayo, llevando la jubilación mínima con bono a $481.989,32.
- El ajuste aplica el Decreto 274/2024 de movilidad mensual según la inflación de dos meses atrás, al que se suma un refuerzo de 70.000 pesos para los haberes mínimos.
- El nuevo esquema busca amortiguar el impacto inflacionario en los sectores vulnerables y consolida la fórmula de actualización mensual directa de las prestaciones estatales.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundió el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a mayo, el cual registró un incremento del 2,1 por ciento. Este indicador específico establecerá el porcentaje de actualización que impactará durante el mes de julio en los montos de las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares liquidadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
La adecuación de estos haberes responde a la normativa vigente del Decreto 274/2024, el cual estipula un mecanismo de movilidad mensual referenciado de forma directa en la inflación medida con dos meses de antelación. Bajo esta regla, el indicador inflacionario del quinto mes del año determina el ajuste definitivo para el universo previsional del período invernal, alcanzando a jubilados, pensionados y titulares de diversas prestaciones no contributivas.
Nuevos montos para las prestaciones previsionales y familiares
A partir del próximo período de liquidación, el haber mínimo previsional escalará a $411.989,32. En el escenario de ratificarse la entrega del habitual refuerzo económico de $70.000, el piso de ingresos percibido por los beneficiarios alcanzará un total de $481.989,32. Por su parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se posicionará en $329.591,45, trepando a los $399.591,45 con la inclusión de dicho subsidio extraordinario, mientras que las pensiones no contributivas y la Pensión Madre de 7 Hijos registrarán variaciones equivalentes.
Las asignaciones familiares también experimentarán modificaciones en sus valores de cobro debido al esquema de actualización. De este modo, la Asignación Universal por Hijo (AUH) general ascenderá a un importe de $148.045,38. En tanto, las coberturas destinadas a casos con discapacidad mostrarán incrementos significativos, situando la variante de la AUH en $482.061,17 y la Asignación por Hijo bajo esta misma condición en un total de $241.040,29.
- Jubilación mínima: $411.989,32
- Jubilación mínima con bono: $481.989,32
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $329.591,45
- PUAM con bono: $399.591,45
- Pensiones no contributivas: $288.394,05
- Pensiones no contributivas con bono: $358.394,05
- Pensión Madre de 7 Hijos: $411.989,32
- Pensión Madre de 7 Hijos con bono: $481.990,89
- Asignación Universal por Hijo (AUH): $148.045,38
- AUH con Discapacidad: $482.061,17
- Asignación por Hijo con discapacidad: $241.040,29