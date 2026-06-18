SociedadActualidad

Anses confirmó el bono de julio: cuánto cobran los jubilados con el aumento y el refuerzo

Con una inflación de mayo fijada en 2,15%, los haberes previsionales registrarán ese mismo porcentaje de incremento.

Anses confirmó el bono de julio: cuánto cobran los jubilados con el aumento y el refuerzo
Anses
Hace 8 Min

Resumen para apurados

  • ANSES aplicará en julio un aumento del 2,1% a jubilados y asignaciones en Argentina por la inflación de mayo, llevando la jubilación mínima con bono a $481.989,32.
  • El ajuste aplica el Decreto 274/2024 de movilidad mensual según la inflación de dos meses atrás, al que se suma un refuerzo de 70.000 pesos para los haberes mínimos.
  • El nuevo esquema busca amortiguar el impacto inflacionario en los sectores vulnerables y consolida la fórmula de actualización mensual directa de las prestaciones estatales.
Resumen generado con IA

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundió el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a mayo, el cual registró un incremento del 2,1 por ciento. Este indicador específico establecerá el porcentaje de actualización que impactará durante el mes de julio en los montos de las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares liquidadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

Cambios en los turnos de Anses: cómo funciona el nuevo sistema de atención para trámites presenciales

Cambios en los turnos de Anses: cómo funciona el nuevo sistema de atención para trámites presenciales

La adecuación de estos haberes responde a la normativa vigente del Decreto 274/2024, el cual estipula un mecanismo de movilidad mensual referenciado de forma directa en la inflación medida con dos meses de antelación. Bajo esta regla, el indicador inflacionario del quinto mes del año determina el ajuste definitivo para el universo previsional del período invernal, alcanzando a jubilados, pensionados y titulares de diversas prestaciones no contributivas.

Nuevos montos para las prestaciones previsionales y familiares

A partir del próximo período de liquidación, el haber mínimo previsional escalará a $411.989,32. En el escenario de ratificarse la entrega del habitual refuerzo económico de $70.000, el piso de ingresos percibido por los beneficiarios alcanzará un total de $481.989,32. Por su parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se posicionará en $329.591,45, trepando a los $399.591,45 con la inclusión de dicho subsidio extraordinario, mientras que las pensiones no contributivas y la Pensión Madre de 7 Hijos registrarán variaciones equivalentes.

Las asignaciones familiares también experimentarán modificaciones en sus valores de cobro debido al esquema de actualización. De este modo, la Asignación Universal por Hijo (AUH) general ascenderá a un importe de $148.045,38. En tanto, las coberturas destinadas a casos con discapacidad mostrarán incrementos significativos, situando la variante de la AUH en $482.061,17 y la Asignación por Hijo bajo esta misma condición en un total de $241.040,29.

  • Jubilación mínima: $411.989,32
  • Jubilación mínima con bono: $481.989,32
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $329.591,45
  • PUAM con bono: $399.591,45
  • Pensiones no contributivas: $288.394,05
  • Pensiones no contributivas con bono: $358.394,05
  • Pensión Madre de 7 Hijos: $411.989,32
  • Pensión Madre de 7 Hijos con bono: $481.990,89
  • Asignación Universal por Hijo (AUH): $148.045,38
  • AUH con Discapacidad: $482.061,17
  • Asignación por Hijo con discapacidad: $241.040,29
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Elección a rector de la UNT: los decanos respaldan a Pagani, pero esperan definiciones
1

Elección a rector de la UNT: los decanos respaldan a Pagani, pero esperan definiciones

Procesan en Tucumán a ocho personas por contrabando de armas hacia Chile
2

Procesan en Tucumán a ocho personas por contrabando de armas hacia Chile

Prisión domiciliaria para el acusado del crimen de Villa Carmela
3

Prisión domiciliaria para el acusado del crimen de Villa Carmela

Presunto enriquecimiento ilícito: la causa avanza y el oficialismo resiste la continuidad de Adorni
4

Presunto enriquecimiento ilícito: la causa avanza y el oficialismo resiste la continuidad de Adorni

Detectan errores para desafectar una calle entre El Manantial y San Pablo, pero instan a avanzar por el fin social
5

Detectan errores para desafectar una calle entre El Manantial y San Pablo, pero instan a avanzar por el fin social

Ranking notas premium
Los 150 impuestos que asfixian al contribuyente y frenan la economía en Argentina
1

Los 150 impuestos que asfixian al contribuyente y frenan la economía en Argentina

El PJ buscó reagruparse en El Cadillal, pero dejó mensajes de múltiples interpretaciones
2

El PJ buscó reagruparse en El Cadillal, pero dejó mensajes de múltiples interpretaciones

“Pato” Gentilini, el arquitecto musical del noroeste que eligió despedirse con una milonga
3

“Pato” Gentilini, el arquitecto musical del noroeste que eligió despedirse con una milonga

Los concejales sesionarán el jueves y la incógnita pasa por la suba del boleto
4

Los concejales sesionarán el jueves y la incógnita pasa por la suba del boleto

El silencio alrededor de las madres que consumen
5

El silencio alrededor de las madres que consumen

Más Noticias
Rafael Nadal le respondió a Messi después de sus elogios y el gesto se volvió viral

Rafael Nadal le respondió a Messi después de sus elogios y el gesto se volvió viral

Habrá asueto el lunes 22 de junio: en qué ciudad argentina tendrán un fin de semana largo

Habrá asueto el lunes 22 de junio: en qué ciudad argentina tendrán un fin de semana largo

Horóscopo chino: los cuatro signos que vivirán una etapa de crecimiento en junio, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los cuatro signos que vivirán una etapa de crecimiento en junio, según Ludovica Squirru

Las tres bebidas que ayudan a limpiar el hígado y prevenir enfermedades

Las tres bebidas que ayudan a limpiar el hígado y prevenir enfermedades

Alerta amarilla: tormentas, nevadas, viento y zonda afectarán a 11 provincias este jueves

Alerta amarilla: tormentas, nevadas, viento y zonda afectarán a 11 provincias este jueves

Procesan en Tucumán a ocho personas por contrabando de armas hacia Chile

Procesan en Tucumán a ocho personas por contrabando de armas hacia Chile

Prisión domiciliaria para el acusado del crimen de Villa Carmela

Prisión domiciliaria para el acusado del crimen de Villa Carmela

Elección a rector de la UNT: los decanos respaldan a Pagani, pero esperan definiciones

Elección a rector de la UNT: los decanos respaldan a Pagani, pero esperan definiciones

Comentarios