Anses confirmó el bono de julio: cuánto cobran los jubilados con el aumento y el refuerzo

Nuevos montos para las prestaciones previsionales y familiares

A partir del próximo período de liquidación, el haber mínimo previsional escalará a $411.989,32. En el escenario de ratificarse la entrega del habitual refuerzo económico de $70.000, el piso de ingresos percibido por los beneficiarios alcanzará un total de $481.989,32. Por su parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se posicionará en $329.591,45, trepando a los $399.591,45 con la inclusión de dicho subsidio extraordinario, mientras que las pensiones no contributivas y la Pensión Madre de 7 Hijos registrarán variaciones equivalentes.