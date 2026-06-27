EconomíaRural

En Tucumán se molieron 2,674 millones toneladas de caña de azúcar

En la zafra 2026 se produjeron, 52.400.480 litros de alcohol hidratado.

AVANCE. Hasta el miércoles 25 de este mes, los ingenios de Tucumán produjeron 149.761 toneladas de azúcar físico.
AVANCE. Hasta el miércoles 25 de este mes, los ingenios de Tucumán produjeron 149.761 toneladas de azúcar físico.
Hace 7 Hs

Debido a que en los últimos días no hubo lluvias, la campaña sucroalcoholera en la región logró recuperar fuerza. La mejora en las condiciones del suelo permitió que los ingenios continúen con la cosecha y la molienda, reactivando el ritmo productivo.

Los niveles de molienda diaria muestran una recuperación y se espera que en los próximos días alcancen los valores registrados en el mismo período de la campaña anterior.

En Tucumán aún restan dos ingenios por iniciar la zafra, mientras que en Jujuy queda uno pendiente de comenzar sus operaciones, lo que marcará la puesta en marcha completa de la actividad en el NOA.

En Tucumán, la zafra lleva 51 días de actividad y 12 ingenios están en zafra (La Providencia, La Florida, La Corona, Santa Rosa, La Trinidad, Aguilares, Bella Vista, Cruz Alta, Leales, Marapa, Concepción y Famaillá).

Según los datos productivos informados al Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán, hasta el 25 de junio los ingenios han molido 2.647.169 toneladas de caña bruta y producido 149.761 toneladas de azúcar físico, que incluye variedades de blanco, refinado, crudo y orgánico.

La campaña de producción de alcohol avanza con siete destilerías activas. Hasta la fecha, se han elaborado 52.400.480 litros de alcohol hidratado y 32.832.929 litros de alcohol anhidro / deshidratado (bioetanol), que se utilizan para la mezcla con naftas.

En la provincia de Jujuy, ya se encuentran en molienda los ingenios Ledesma y La Esperanza. Por su parte, en Salta están activos los ingenios Seaboard y San Isidro.

En conjunto la zafra lleva 44 días desde su inicio y de acuerdo con los datos informados al Ipaat, en conjunto ambas provincias los 4 ingenios llevan moliendo 874.502 toneladas de caña bruta y produciendo 39.014 toneladas de azúcar físico.

La campaña de producción alcohol de Salta y Jujuy avanza con cuatro destilerías activas. Hasta la fecha, se han elaborado 21.166.490 litros de alcohol hidratado y 14.082.959 litros de alcohol deshidratado – anhidro (bioetanol).

Con los datos consolidados de Tucumán, Salta y Jujuy, la zafra argentina avanza hasta la fecha:

Caña molida bruta: 3.521.671 toneladas

Producción de azúcar físico: 188.775 toneladas.

Alcohol hidratado producido: 73.566.970 litros.

Temas TucumánInstituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán
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