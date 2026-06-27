El NOA alcanzó un récord histórico de producción de alcohol a partir de caña de azúcar
Durante los 401 días que abarcó la zafra 2025/2026 en la Argentina, los ingenios de Tucumán, de Salta y de Jujuy obtuvieron poco más de 618,5 millones de litros. De este total se destilaron para bioetanol alrededor de 516,5 millones de litros.
El bioetanol, obtenido mediante el proceso de fermentación a partir de biomasa, puede usarse mezclado con nafta en cantidades variables, en estado puro (sin mezclar) como alternativa a la nafta.
Actualmente, la producción de bioetanol en la Argentina se elabora sobre la base de la melaza, un subproducto de fabricación de azúcar, de jugo directo de caña de azúcar y de los cereales -principalmente, el maíz-, que fue incorporado con posterioridad a la caña.
Luego de la conclusión del “Programa Alconafta” se retomó la producción de bioetanol en la Argentina a partir de la implementación de las leyes N° 26.093 (2006) y 26.334 (2007). Así, si bien ya se contaba con cierta capacidad de producción en base a caña de azúcar desde fines de la década de 1970, esta fue modernizada y ampliada notablemente en los últimos cinco años, sumando como novedad el surgimiento de proyectos orientados a obtener etanol de maíz con tecnologías modernas.
Mas adelante, desde 2021, las leyes sobre bioetanol en la Argentina están reguladas principalmente por la Ley 27.640, que estableció un marco regulatorio vigente hasta 2030. En la actualidad, el Congreso debate un nuevo marco normativo para ampliar la mezcla obligatoria en combustibles y desregular el mercado.
El procesamiento de la caña de azúcar ofrece productos de alto valor; en particular, la generación de energía de diferentes formas. En tal sentido, la generación de biocombustibles líquidos es un agregado de valor a la cadena de transformación de la caña. El proceso de obtención de bioetanol incluye varias etapas una vez que se recibe en la planta de producción: i) preparación de la materia prima, ii) fermentación alcohólica mediante el uso de levaduras, iii) recuperación de etanol y iv) recuperación de coproductos.
La campaña de producción de etanol 2025/2026 en la Argentina concluyó el pasado 31 de mayo, tras 401 días de elaboración de alcohol hidratado y de alcohol anhidro “bioetanol”. El complejo sucroalcoholero se concentra en su mayoría en la región del NOA, abarcando las provincias de Tucumán, de Salta y de Jujuy.
La campaña 2025/26 marcó un nuevo récord en la producción de alcohol hidratado a partir de caña de azúcar en la Argentina, con 618.467.953 litros -datos aportados por el Instituto de Promoción de Azúcar y Alcohol de Tucumán (Ipaat)-. De este modo, el sector sucroalcoholero se consolidó como un pilar estratégico en la matriz energética nacional.
En la provincia de Tucumán funcionaron 10 destilerías de alcohol, que produjeron un total de 361.984.838 litros. La cifra representa un incremento de un 6,16%, respecto de la campaña anterior. La provincia se mantiene como el principal productor del país.
Las plantas de destilerías involucradas pertenecen a los ingenios Concepción, Bella Vista, Famaillá, La Corona, La Florida, La Trinidad, Leales, Marapa, Santa Rosa y Santa Bárbara.
En conjunto, las provincias de Salta y de Jujuy cuentan con cinco destilerías de alcohol, que produjeron 256.483.115 litros; un aumento de un 8.29%, con comparación con la campaña anterior. Esto demuestra su destacada participación en volúmenes.
En ambas provincias las destilerías involucradas fueron San Isidro y Seaboard (Salta), Ledesma, Río Grande y La Esperanza (Jujuy).
Las destilerías de la región en actividad muestran volúmenes importantes que fortalecen la producción del NOA en total.
Corte con nafta
En Tucumán hay siete anhidradoras para producir bioetanol: Concepción, Destilería Bella Vista, La Corona, La Florida, La Trinidad, Leales y Santa Rosa.
Del total de alcohol producido se deshidrataron en la campaña 2025/2026 unos 302.006.624 litros de alcohol anhidro o “bioetanol”. La producción de bioetanol durante este período registró un incremento de un 11%, respecto de la campaña 2024/2025 (valores indicados en el cuadro 1).
Las provincias de Salta y de Jujuy poseen cuatro plantas anhidradoras: Ledesma y Río Grande (Jujuy), Seaboard y San Isidro (Salta).
Del total de alcohol producido se deshidrataron durante la campaña el total de 214.461.901 litros alcohol anhidro o “bioetanol”.
Así, la campaña de alcohol 2025/2026 en la Argentina concluyó con una producción total de 618.467.953 litros de alcohol hidratado, de los cuales se deshidrataron 516.468.525 litros para la mezcla de biocombustibles (alcohol anhidro o “bioetanol”).
Este resultado no solo refleja la capacidad productiva instalada, sino también la importancia de la caña de azúcar como fuente de energía renovable. Además, muestra el potencial de crecimiento del sector frente a la demanda de biocombustibles en el país.