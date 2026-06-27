El NOA alcanzó un récord histórico de producción de alcohol a partir de caña de azúcar

Luego de la conclusión del “Programa Alconafta” se retomó la producción de bioetanol en la Argentina a partir de la implementación de las leyes N° 26.093 (2006) y 26.334 (2007). Así, si bien ya se contaba con cierta capacidad de producción en base a caña de azúcar desde fines de la década de 1970, esta fue modernizada y ampliada notablemente en los últimos cinco años, sumando como novedad el surgimiento de proyectos orientados a obtener etanol de maíz con tecnologías modernas.