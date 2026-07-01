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El horóscopo chino de julio 2026: los signos que tendrán más suerte y los que deberán cuidarse, según Ludovica Squirru

El mes de la Cabra trae un cambio de energía dentro del Año del Caballo. Conocé qué anticipa Ludovica Squirru para cada signo del horóscopo chino en el amor, la salud, el trabajo y las finanzas.

Ludovica Squirru, especialista en horóscopo chino
Ludovica Squirru, especialista en horóscopo chino
Por LA GACETA Hace 10 Min

Resumen para apurados

  • Ludovica Squirru adelantó las predicciones del horóscopo chino para julio de 2026, señalando qué signos tendrán más suerte y cuáles deberán cuidarse en salud y finanzas.
  • Las predicciones corresponden al inicio del mes de la Cabra en el Año del Caballo, un período de mayor pausa y reflexión tras semanas marcadas por una intensa energía.
  • Este cambio astral ofrecerá a los doce signos del zodíaco oriental oportunidades para reorganizarse, recomponer vínculos afectivos y recuperar el equilibrio perdido.
Resumen generado con IA

Después de varias semanas marcadas por una energía intensa, el horóscopo chino anticipa un cambio de escenario para julio. Con el inicio del mes de la Cabra, el ritmo del Año del Caballo se vuelve más pausado y favorece la reflexión, la reorganización y la búsqueda de equilibrio.

De acuerdo con las predicciones de Ludovica Squirru, publicadas en su libro Horóscopo chino 2026, este período ofrecerá oportunidades para recomponer vínculos, revisar prioridades y recuperar energías. Sin embargo, el impacto será diferente para cada uno de los doce animales del zodíaco oriental.

  • Rata
  • Búfalo
  • Tigre
  • Conejo
  • Dragón
  • Serpiente
  • Caballo
  • Cabra
  • Mono
  • Gallo
  • Perro
  • Chancho
Temas Ludovica Squirru
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