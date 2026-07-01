Política

Becarios del Conicet lideran una movilización

Reclaman por la situación de la obra social del personal, entre otros puntos.

Becarios del Conicet lideran una movilización
Hace 4 Hs

Becarios posdoctorales del Conicet encabezan hoy una manifestación y una jornada de lucha a nivel nacional en reclamo por la situación de la obra social del personal, la efectivización de cargos concursados y el pedido de otorgamiento de prórrogas para becarios posdoctorales.

Según el comunicado difundido por el Colectivo de Becarias y Becarios Posdoctorales (cohorte 2023-2026) y postulantes a la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico (CICyT), durante el último mes, trabajadores del organismo quedaron sin cobertura médica por la baja de la obra social Unión Personal.

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Los profesionales también sostienen que, en distintas regiones del país, la prestación se encuentra suspendida desde hace hasta dos años y que, donde continúa funcionando, los coseguros registran aumentos.

Situación crítica

Acerca de las complicaciones en el ámbito laboral, el Colectivo detalla que “el sistema científico argentino perdió casi ocho puestos de trabajo por día desde diciembre de 2023”. “La situación crítica del sector excede un simple proceso de desfinanciamiento como otros ocurridos a lo largo de su historia: se trata de un cientificidio”, advirtieron.

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Los becarios demandaron que la situación “ha llegado a un límite” y recordaron las protestas en Centros e Institutos realizadas el pasado 17 de junio, además del “ingreso masivo al edificio central del Conicet durante la última reunión de Directorio”.

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Las exigencias que enumera el Colectivo son: una resolución urgente de la crisis sufrida por el personal respecto a su obra social, la inmediata efectivización de cargos concursados en las convocatorias Cicyt 2022, 2023 y CPA, la evaluación y pronta comunicación de resultados de la convocatoria Cicyt 2025, y el otorgamiento de prórrogas a las 379 becas de quienes este año finalizan sus becas posdoctorales y se presentaron a la convocatoria Cicyt 2025. “Una cohorte entera formada en ciencia hoy no encuentra lugar en el sistema, eliminando un eslabón generacional en el futuro científico de la Argentina”, reclamaron.


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