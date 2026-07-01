Becarios del Conicet lideran una movilización

Las exigencias que enumera el Colectivo son: una resolución urgente de la crisis sufrida por el personal respecto a su obra social, la inmediata efectivización de cargos concursados en las convocatorias Cicyt 2022, 2023 y CPA, la evaluación y pronta comunicación de resultados de la convocatoria Cicyt 2025, y el otorgamiento de prórrogas a las 379 becas de quienes este año finalizan sus becas posdoctorales y se presentaron a la convocatoria Cicyt 2025. “Una cohorte entera formada en ciencia hoy no encuentra lugar en el sistema, eliminando un eslabón generacional en el futuro científico de la Argentina”, reclamaron.