Alerta en el Conicet y en las escuelas técnicas por el artículo 30 del Presupuesto nacional

Yedlin también se refirió a la derogación de la Ley de Financiamiento de la Ciencia y la Técnica, que establecía un sendero de inversión progresiva hasta alcanzar el 1% del PBI en 2030. “Está muy por debajo de cualquier país desarrollado, en donde nadie invierte menos del 3 o 4% del producto bruto en esto”, comparó. En otras líneas, alertó sobre el impacto en las escuelas técnicas. Recordó que, si bien son de gestión provincial, contaban con un fondo nacional administrado por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) que permitía financiar proyectos para equipamiento e infraestructura. “Todas estas cosas fueron derogadas, o sea, el fondo para escuelas técnicas no existe más”, afirmó, y concluyó que “con este modelo económico se va a salvar la mitad de la Argentina y la otra mitad queda excluida”.