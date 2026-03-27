“En Tucumán veía un techo”: era becaria del Conicet, se mudó a Boston y ahora es experta en datos
Daniela González estudió biotecnología en la UNT, hizo carrera científica pero decidió romper el camino tradicional. Esta historia forma parte de la serie “Qué estudiar hoy | Entre la vocación y un mercado laboral que se transforma”.
DESDE ESTADOS UNIDOS. Daniela González decidió seguir su propio destino, por fuera de su provincia. / CORTESÍA DANIELA GONZÁLEZ
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