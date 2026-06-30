Cómo estará el tiempo este miércoles 1 de julio en Tucumán

Resumen para apurados
- El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este miércoles 1 de julio en Tucumán un clima frío e inestable, con lluvias aisladas y una temperatura máxima de 13°C.
- La jornada iniciará con 6°C de mínima y sumará lluvias por la tarde, con ráfagas de viento de hasta 50 km/h tras el ingreso de una masa de aire frío polar a la región.
- Se prevé que el frío extremo e inestabilidad continúen durante la semana con mínimas de 5°C, proyectando una mejora gradual en las condiciones hacia el fin de semana.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que este miércoles 1 de julio continuará el tiempo inestable en Tucumán, con cielo mayormente nublado, lluvias aisladas hacia la tarde y la noche y una temperatura máxima de 13°C.
La jornada comenzará con una mínima de 6°C, bajo un cielo parcialmente nublado durante la madrugada y la mañana. A medida que avance el día, aumentará la nubosidad y aparecerán precipitaciones aisladas, especialmente desde la tarde.
Pronóstico del tiempo para este miércoles 1 de julio
De acuerdo con el reporte oficial, el pronóstico para Tucumán indica:
Mínima: 6°C
Máxima: 13°C
Madrugada: parcialmente nublado, sin probabilidad de lluvias.
Mañana: parcialmente nublado, con entre 0 y 10% de probabilidad de precipitaciones.
Tarde: lluvias aisladas, con una probabilidad de entre 10 y 40%.
Noche: persistirán las lluvias aisladas, con la misma probabilidad de precipitaciones (10 al 40%).
Viento y ráfagas
El viento soplará inicialmente desde el oeste, rotando luego al sudoeste y finalmente al sur, con velocidades que oscilarán entre 7 y 31 km/h.
Durante la tarde podrían registrarse ráfagas de entre 42 y 50 km/h, por lo que se recomienda circular con precaución, especialmente en rutas y zonas abiertas.
¿Cómo seguirá el tiempo en Tucumán?
Según la tendencia de los próximos días, el tiempo continuará frío e inestable, con temperaturas mínimas cercanas a los 5°C y máximas que rondarán entre 11°C y 14°C. Las condiciones mejorarían gradualmente hacia el fin de semana, aunque el ambiente seguirá fresco.