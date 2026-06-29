"Bomba polar" en Tucumán: las recomendaciones para cuidar la salud ante la llegada del frío extremo

La llegada de la denominada "bomba polar" pondrá a Tucumán entre las provincias que sentirán con fuerza el ingreso de aire de origen antártico. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el fenómeno comenzará a afectar al norte argentino entre el miércoles 1 y el jueves 2 de julio, con temperaturas muy por debajo de lo habitual y posibilidad de heladas e incluso nevadas en zonas serranas.