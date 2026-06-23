Cómo estará el tiempo este miércoles 24 de junio en Tucumán

Resumen para apurados
- El Servicio Meteorológico prevé para este miércoles 24 de junio en Tucumán una jornada despejada, con temperaturas entre 5°C y 18°C y sin probabilidades de lluvias.
- El clima invernal presenta condiciones estables. La jornada iniciará con una madrugada fría de 6°C y registrará vientos leves del sudoeste de entre 7 y 12 km/h por la tarde.
- Las perspectivas anticipan la continuidad de un clima seco y estable en Tucumán, con mañanas frías y tardes templadas, proyectando una mínima de 5°C para el jueves.
El Servicio Meteorológico prevé una jornada con cielo mayormente despejado, temperaturas bajas durante la madrugada y sin probabilidades de lluvia en San Miguel de Tucumán.
El invierno seguirá mostrando su cara más estable en San Miguel de Tucumán. De acuerdo con el pronóstico oficial para este miércoles 24 de junio, se espera un día con cielo despejado a parcialmente nublado, temperaturas frescas durante las primeras horas y una tarde agradable, sin chances de precipitaciones.
La temperatura mínima será de 5°C, mientras que la máxima alcanzará los 18°C, lo que permitirá disfrutar de condiciones climáticas favorables para realizar actividades al aire libre.
Pronóstico del tiempo para este miércoles 24 de junio
Durante la jornada se espera la siguiente evolución de las condiciones meteorológicas:
Madrugada: cielo despejado y una temperatura cercana a los 6°C.
Mañana: ambiente frío con 5°C y cielo despejado.
Tarde: aumento de la temperatura hasta los 18°C, con cielo algo nublado.
Noche: temperatura alrededor de los 10°C, con nubosidad parcial.
¿Lloverá este miércoles en Tucumán?
No. El pronóstico indica 0% de probabilidad de precipitaciones durante todo el día, por lo que no se esperan lluvias ni tormentas.
Cómo estará el viento
El viento será de intensidad leve durante toda la jornada:
Velocidad: entre 0 y 2 km/h durante la madrugada y la mañana.
Por la tarde y la noche: entre 7 y 12 km/h.
Dirección predominante: del sudoeste (SO) durante gran parte del día, rotando al sudeste (SE) por la tarde.
Pronóstico extendido
Las perspectivas para los próximos días anticipan la continuidad del tiempo estable en Tucumán, con mañanas frías, tardes templadas y sin fenómenos meteorológicos significativos. Para el jueves se espera una mínima de 5°C y una máxima de 16°C, manteniéndose las condiciones secas propias del invierno.