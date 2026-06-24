Sueldos de Sanidad: los nuevos salarios para trabajadores de clínicas, sanatorios y hospitales privados

Para el mes de agosto, el acta complementaria estableció una cláusula especial que adicionará 12.000 pesos al básico de la escala inferior de cada convenio con un impacto proporcional en las demás categorías, absorbiendo en paralelo 10.000 pesos de la suma no remunerativa correspondiente a dicho período. Asimismo, las partes fijaron un compromiso de revisión para monitorear las variables económicas e inflacionarias en el corto plazo, abarcando a los empleados bajo los principales Convenios Colectivos de Trabajo de clínicas, sanatorios, centros de diagnóstico, servicios de emergencias y hospitales de comunidad.