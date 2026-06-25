Juicio por Loan Peña: por qué citaron a declarar a Elisa Carrió como testigo y qué puede aportar a la causa

Resumen para apurados
- La Justicia de Corrientes citó este jueves a Elisa Carrió como testigo en el juicio por la desaparición de Loan Peña, a pedido de la defensa de la acusada Laudelina.
- La citación busca esclarecer si Laudelina fue presionada para instalar la pista falsa del accidente, tras un supuesto diálogo de Carrió con el exgobernador Valdés.
- El proceso ingresa a su etapa central con el testimonio de los padres del menor. Se espera un debate extenso de seis meses con la declaración de más de 200 testigos.
El juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña ingresó en una etapa clave este jueves en Corrientes. Mientras el Tribunal Oral Federal avanza con las últimas identificaciones de los imputados, una decisión judicial llamó especialmente la atención: la citación de Elisa Carrió como testigo a pedido de la defensa de Laudelina Peña.
La convocatoria de la exdiputada nacional se produjo en el marco de una estrategia impulsada por la abogada Mónica Chirivin, representante legal de Laudelina, una de las principales acusadas en el expediente que investiga la desaparición del niño correntino ocurrida el 13 de junio de 2024.
Una declaración que podría ser relevante para la defensa
La decisión de convocar a Carrió está vinculada a declaraciones públicas que realizó poco después de que estallara el caso Loan.
Según trascendió, la exlíder de la Coalición Cívica afirmó haber mantenido una conversación con el entonces gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, quien supuestamente le habría manifestado: "A alguien había que quebrar", en referencia a Laudelina Peña.
Para la defensa de la acusada, esas expresiones podrían aportar elementos de análisis sobre el contexto en el que se produjo una de las declaraciones más controvertidas de toda la investigación.
Laudelina había declarado que Loan fue atropellado accidentalmente, una hipótesis que posteriormente fue considerada una pista falsa por los investigadores y que provocó un fuerte giro en la causa.
El origen de la polémica
Las declaraciones mencionadas por Carrió ocurrieron luego de una publicación realizada por Gustavo Valdés en la red social X.
En aquel mensaje, difundido 17 días después de la desaparición de Loan, el entonces mandatario provincial aseguró que se había dado "un gran paso" en la investigación para encontrar al menor.
La publicación coincidió temporalmente con la declaración realizada por Laudelina Peña ante una fiscalía de la capital correntina, donde sostuvo la versión del supuesto accidente.
Esa declaración fue impulsada por José Fernández Codazzi, el abogado que trasladó a Laudelina hasta la sede judicial para prestar testimonio.
Precisamente, la defensa busca determinar si existieron presiones, condicionamientos o circunstancias extraordinarias alrededor de aquel episodio que terminó convirtiéndose en uno de los momentos más cuestionados de la investigación.
Finaliza la etapa preliminar del juicio
La audiencia de este jueves marca además el cierre de la fase de identificación de los 17 imputados que serán juzgados en el proceso.
Los últimos acusados en completar este trámite son Esteban Federico Rossi Colombo, Valeria López y Pablo Núñez, quienes comparecieron ante el Tribunal Oral Federal en las instalaciones del Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional Argentina, en Corrientes.
Durante las primeras jornadas del debate predominó el silencio de la mayoría de los imputados, se registraron planteos de nulidad por parte de distintas defensas y solamente uno de los acusados aceptó declarar.
Concluida esta etapa, el juicio entrará formalmente en su tramo central.
Declararán los padres de Loan
El próximo martes comenzará la fase testimonial con la declaración de los padres de Loan Danilo Peña, uno de los momentos más esperados dentro del proceso judicial.
Se espera que sus testimonios aporten detalles sobre las horas previas a la desaparición del niño y sobre el impacto que tuvo la investigación en la familia.
La magnitud de la causa permite anticipar un debate extenso. Fuentes judiciales estiman que podrían declarar más de 200 testigos, además de incorporarse nuevas pruebas, pedidos de las defensas y eventuales planteos procesales.
Por ese motivo, en los tribunales correntinos calculan que el juicio podría extenderse durante al menos seis meses antes de llegar a una sentencia.