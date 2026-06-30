Juicio por la desaparición de Loan: declaran sus padres en una audiencia clave del caso

La investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño de 5 años visto por última vez el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio, atraviesa este martes una de las jornadas más significativas del juicio oral. Por primera vez desde el inicio del debate, María Noguera y José Peña, padres del menor, brindarán su testimonio ante el tribunal.