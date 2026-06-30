Juicio por la desaparición de Loan: declaran sus padres en una audiencia clave del caso
La tercera semana del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña comienza con una audiencia cargada de emoción. Sus padres declararán por primera vez como testigos frente a los acusados en una jornada considerada clave para el avance del proceso judicial.
Resumen para apurados
- Los padres de Loan Danilo Peña declaran este martes como testigos ante los acusados en el juicio oral en Corrientes para avanzar en la causa por la desaparición del menor.
- El niño de 5 años desapareció en junio de 2024 tras un almuerzo familiar. Los padres testifican hoy frente a imputados clave, incluyendo a la tía del menor y a un excomisario.
- El testimonio de los padres y de los hermanos del niño busca esclarecer lo ocurrido. El proceso evidencia la profunda ruptura familiar y social tras la pérdida del menor.
La investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño de 5 años visto por última vez el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio, atraviesa este martes una de las jornadas más significativas del juicio oral. Por primera vez desde el inicio del debate, María Noguera y José Peña, padres del menor, brindarán su testimonio ante el tribunal.
La audiencia, que se desarrolla en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, estará marcada por la fuerte carga emocional que implica la declaración de los padres, quienes participan en el proceso como víctimas y testigos.
Los padres de Loan declararán frente a los acusados
José Peña y María Noguera deberán ingresar a la sala donde también estarán presentes los principales imputados por la desaparición del niño, entre ellos Laudelina Peña, tía de Loan y hermana de José.
La investigación sostiene que Laudelina habría tenido un papel central al apartar al menor de la vista de su padre para facilitar su sustracción y posterior ocultamiento.
También estarán presentes Antonio Benítez, esposo de Laudelina e imputado en la causa, y el excomisario Walter Maciel, acusado de encubrimiento por su actuación durante las primeras horas de la búsqueda.
Entre los acusados figura además Daniel "Fierrito" Ramírez, quien durante el juicio manifestó al Tribunal sentirse discriminado por el apodo con el que habitualmente se lo identifica.
Qué ocurrió el día que desapareció Loan
De acuerdo con la reconstrucción de la causa, José Peña fue la última persona de la familia que vio al niño durante el almuerzo realizado en la casa de la abuela Catalina.
Al finalizar la comida, Loan salió junto a un grupo de adultos y niños rumbo a un naranjal cercano. Desde ese momento se perdió todo rastro del pequeño.
María Noguera fue informada de la desaparición varias horas después, cuando los familiares ya habían iniciado una búsqueda en los alrededores.
También declararán los hermanos del niño
Durante esta etapa del juicio también prestarán declaración algunos de los hermanos de Loan. Entre ellos se encuentra Mariano Peña, cuyo testimonio está previsto entre este martes y el jueves.
La querella considera que estas declaraciones serán fundamentales para reconstruir los hechos ocurridos antes y después de la desaparición del niño.
El acompañamiento a la familia
Los padres de Loan contarán con la asistencia de una psicóloga de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC), organismo del Ministerio Público Fiscal encargado de brindar contención a víctimas y testigos durante los procesos judiciales.
La abogada querellante Belén Russo Cornara, representante de la familia, anticipó el impacto que tendrá este momento y afirmó que "José ya no considera a Laudelina parte de su familia", en referencia a la compleja situación que atravesarán al encontrarse frente a frente en la sala de audiencias.