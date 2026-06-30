Cómo cambió la pizza en Tucumán: la historia de una revolución que transformó su forma de comer

La pizza tucumana ya no solo se sirve en las mesas familiares de la provincia. También tiene una historia que llegó hasta Miami. El crecimiento de la marca Craft en el sur de Florida, impulsado por uno de sus fundadores, el tucumano Nicolás Bleckwedel, volvió a poner en primer plano una transformación gastronómica que comenzó hace algunos años en Tucumán y que modificó la forma de preparar, ofrecer y consumir uno de los platos más elegidos por los tucumanos.