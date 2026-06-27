El restaurante de una tucumana se convirtió en el fan fest argentino de Guadalajara

Punto de encuentro

Sin proponérselo, el local comenzó a transformarse en mucho más que un restaurante. Los propios clientes fueron quienes impulsaron la idea de abrir durante los partidos de la Selección Argentina. En un principio, Flavia no estaba convencida ya que estaba sobrecargada de trabajo. “Además de atender el restaurante, abastezco con alfajores y masas para pizza a otros locales argentinos de Guadalajara. Yo les decía que no porque termino muy cansada. Pero los argentinos me insistieron tanto que terminé aceptando. Ahora me quejo, pero cuando los veo a todos emocionados, abrazándose y cantando, se me pasa el cansancio y digo: ‘qué bueno que abrí’”, relató entre risas.