Régimen de indemnizaciones por despido: las 10 claves del Fondo de Asistencia Laboral

1- Las alícuotas se mantienen

Las alícuotas del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) son las que se esperaban (por ahora) No hubo sorpresas: las MiPyMEs aportarán el 2,5% de la masa salarial y las grandes empresas el 1%, exactamente como preveía la Ley 27.802. Lo que aclaró el decreto es que esos porcentajes funcionan como un piso y pueden subir en el futuro: hasta el 3% para PyME y hasta el 1,5% para grandes corporaciones. Por ahora, rigen los valores de arranque. ¿El impacto financiero? “No es dinero adicional. Una parte de lo que hoy destinás a la Anses se redirige a tu cuenta FAL, por lo que el costo laboral total no cambia”, aclara Florencia Linares, Líder Comercial en Amauta Inversiones.