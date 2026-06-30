Ni muy corta ni muy larga: cuánto debe durar una siesta, según los expertos en sueño

Si nos despertamos en medio de esa fase profunda, aparece la temida "inercia del sueño", ese estado de confusión y pesadez en el que nos sentimos más cansados que antes de acostarnos. "El principal consejo para prevenir la inercia del sueño y el aturdimiento posterior es limitar la duración de la siesta", afirmó Yo-El S. Ju, neuróloga y especialista en sueño de la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington. Por eso, programar una alarma y resistir la tentación de posponerla es fundamental.