¿Por qué algunos ponen un frasco con arroz y laurel en su mesa de luz antes de dormir?

Resumen para apurados
- Seguidores del Feng Shui adoptan el ritual de colocar un frasco con arroz y laurel en su mesa de luz antes de dormir para atraer abundancia y protección en el hogar.
- El ritual consiste en usar un frasco de vidrio limpio con arroz y laurel, evitando colocarlo debajo de la cama o cerca de tecnología para no interferir con la energía.
- El auge de estos hábitos refleja la creciente búsqueda de bienestar emocional y armonización del hogar, consolidando rituales sencillos en la rutina diaria actual.
De acuerdo con las creencias del Feng Shui y otras tradiciones energéticas, existen objetos simples que funcionan como herramientas simbólicas para armonizar los espacios y atraer energías positivas al hogar. En estas prácticas, los rituales cotidianos cobran especial importancia cuando se realizan antes de dormir, debido a que la noche representa un momento de renovación energética ideal para equilibrar emociones, liberar tensiones y favorecer el bienestar general.
Uno de los consejos que ganó popularidad en los últimos años consiste en dejar un frasco con arroz y laurel al lado de la cama. A esta combinación específica se le atribuyen propiedades vinculadas con la abundancia, la protección y la armonización del ambiente durante las horas de descanso.
Dónde poner el frasco con arroz y laurel, según el Feng Shui
Para atraer abundancia, el Feng Shui aconseja colocar el frasco sobre la mesa de luz o en una superficie cercana a la cama. El arroz funciona en esta práctica como un símbolo tradicional de prosperidad, estabilidad y bienestar material.
Para favorecer la protección energética, se recomienda agregar entre tres y siete hojas de laurel secas dentro del recipiente. Según estas creencias, dicha planta actúa como un elemento asociado a la fuerza, la buena fortuna y la eliminación de vibraciones negativas.
Para armonizar el descanso, se sugiere utilizar un recipiente de vidrio transparente y mantenerlo siempre limpio. Además, muchas personas renuevan el contenido una vez al mes con el objetivo de reforzar el simbolismo y la efectividad del ritual.
Dónde no conviene colocar
Según estas creencias, no resulta recomendable ubicar el frasco debajo de la cama ni en rincones donde se acumule polvo o desorden, ya que esto interfiere con la libre circulación energética del dormitorio. Asimismo, se aconseja mantener el recipiente alejado de aparatos electrónicos que permanezcan encendidos durante la noche, debido a que el Feng Shui promueve espacios de descanso lo más equilibrados, limpios y despejados posible.
Con una ubicación adecuada, este elemento simbólico asociado a la prosperidad, la protección y la armonía nocturna cumple su función, siempre que se acompañe con una intención clara y con hábitos que favorezcan el bienestar general. Por lo tanto, mantener la habitación ordenada y libre de objetos acumulados debajo del colchón resulta clave para evitar cualquier obstáculo en el flujo de la energía.