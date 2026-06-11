¿Por qué algunos ponen un frasco con arroz y laurel en su mesa de luz antes de dormir?

Dónde no conviene colocar

Según estas creencias, no resulta recomendable ubicar el frasco debajo de la cama ni en rincones donde se acumule polvo o desorden, ya que esto interfiere con la libre circulación energética del dormitorio. Asimismo, se aconseja mantener el recipiente alejado de aparatos electrónicos que permanezcan encendidos durante la noche, debido a que el Feng Shui promueve espacios de descanso lo más equilibrados, limpios y despejados posible.