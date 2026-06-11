SociedadActualidad

¿Por qué algunos ponen un frasco con arroz y laurel en su mesa de luz antes de dormir?

Abundancia y protección: la razón por la que recomiendan el ritual del arroz y el laurel antes de dormir.

¿Por qué algunos ponen un frasco con arroz y laurel en su mesa de luz antes de dormir?
IA
Hace 41 Min

Resumen para apurados

  • Seguidores del Feng Shui adoptan el ritual de colocar un frasco con arroz y laurel en su mesa de luz antes de dormir para atraer abundancia y protección en el hogar.
  • El ritual consiste en usar un frasco de vidrio limpio con arroz y laurel, evitando colocarlo debajo de la cama o cerca de tecnología para no interferir con la energía.
  • El auge de estos hábitos refleja la creciente búsqueda de bienestar emocional y armonización del hogar, consolidando rituales sencillos en la rutina diaria actual.
Resumen generado con IA

De acuerdo con las creencias del Feng Shui y otras tradiciones energéticas, existen objetos simples que funcionan como herramientas simbólicas para armonizar los espacios y atraer energías positivas al hogar. En estas prácticas, los rituales cotidianos cobran especial importancia cuando se realizan antes de dormir, debido a que la noche representa un momento de renovación energética ideal para equilibrar emociones, liberar tensiones y favorecer el bienestar general.

El truco del laurel: por qué cada vez más personas hierven sus hojas una vez por semana

El truco del laurel: por qué cada vez más personas hierven sus hojas una vez por semana

Uno de los consejos que ganó popularidad en los últimos años consiste en dejar un frasco con arroz y laurel al lado de la cama. A esta combinación específica se le atribuyen propiedades vinculadas con la abundancia, la protección y la armonización del ambiente durante las horas de descanso.

Dónde poner el frasco con arroz y laurel, según el Feng Shui

Para atraer abundancia, el Feng Shui aconseja colocar el frasco sobre la mesa de luz o en una superficie cercana a la cama. El arroz funciona en esta práctica como un símbolo tradicional de prosperidad, estabilidad y bienestar material.

Para favorecer la protección energética, se recomienda agregar entre tres y siete hojas de laurel secas dentro del recipiente. Según estas creencias, dicha planta actúa como un elemento asociado a la fuerza, la buena fortuna y la eliminación de vibraciones negativas.

Para armonizar el descanso, se sugiere utilizar un recipiente de vidrio transparente y mantenerlo siempre limpio. Además, muchas personas renuevan el contenido una vez al mes con el objetivo de reforzar el simbolismo y la efectividad del ritual.

Dónde no conviene colocar

Según estas creencias, no resulta recomendable ubicar el frasco debajo de la cama ni en rincones donde se acumule polvo o desorden, ya que esto interfiere con la libre circulación energética del dormitorio. Asimismo, se aconseja mantener el recipiente alejado de aparatos electrónicos que permanezcan encendidos durante la noche, debido a que el Feng Shui promueve espacios de descanso lo más equilibrados, limpios y despejados posible.

Con una ubicación adecuada, este elemento simbólico asociado a la prosperidad, la protección y la armonía nocturna cumple su función, siempre que se acompañe con una intención clara y con hábitos que favorezcan el bienestar general. Por lo tanto, mantener la habitación ordenada y libre de objetos acumulados debajo del colchón resulta clave para evitar cualquier obstáculo en el flujo de la energía.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Mundial 2026: a qué hora y dónde ver en vivo la ceremonia de inauguración
1

Mundial 2026: a qué hora y dónde ver en vivo la ceremonia de inauguración

Manuel Adorni, investigado por enriquecimiento ilícito: Ahorramos en negro como todos
2

Manuel Adorni, investigado por enriquecimiento ilícito: "Ahorramos en negro como todos"

Me parece una vergüenza: Villarruel cruzó a Adorni por sus explicaciones sobre el origen de su patrimonio
3

"Me parece una vergüenza": Villarruel cruzó a Adorni por sus explicaciones sobre el origen de su patrimonio

Jaldo-Acevedo, la fórmula del PJ para competir en mayo de 2027
4

Jaldo-Acevedo, la fórmula del PJ para competir en mayo de 2027

Caso Vélez: “Sufrimos un daño irreversible que no tiene vuelta atrás”, dijo Sebastián Sosa
5

Caso Vélez: “Sufrimos un daño irreversible que no tiene vuelta atrás”, dijo Sebastián Sosa

Ranking notas premium
Jaldo-Acevedo, la fórmula del PJ para competir en mayo de 2027
1

Jaldo-Acevedo, la fórmula del PJ para competir en mayo de 2027

La radicalización del peronismo jaldista
2

La radicalización del peronismo jaldista

Cambios en el PJ: “Haré hasta lo imposible para mantener la unidad”, declaró Acevedo
3

Cambios en el PJ: “Haré hasta lo imposible para mantener la unidad”, declaró Acevedo

Caso Vélez: “Sufrimos un daño irreversible que no tiene vuelta atrás”, dijo Sebastián Sosa
4

Caso Vélez: “Sufrimos un daño irreversible que no tiene vuelta atrás”, dijo Sebastián Sosa

UNT: suspendieron la Asamblea Universitaria de hoy y reabren el proceso para elegir rector
5

UNT: suspendieron la Asamblea Universitaria de hoy y reabren el proceso para elegir rector

Más Noticias
Mhoni Vidente predijo quién ganará el Mundial 2026: ¿qué chances tiene Argentina?

Mhoni Vidente predijo quién ganará el Mundial 2026: ¿qué chances tiene Argentina?

Pronóstico para Tucumán: rige una alerta por probables lluvias fuertes hacia el mediodía

Pronóstico para Tucumán: rige una alerta por probables lluvias fuertes hacia el mediodía

Tarifas de plomería en junio 2026: cuánto cobran por visita, cambio de grifería y otros arreglos

Tarifas de plomería en junio 2026: cuánto cobran por visita, cambio de grifería y otros arreglos

Fin de semana largo con frío polar: anuncian lluvias, nevadas y heladas en varias provincias

Fin de semana largo con frío polar: anuncian lluvias, nevadas y heladas en varias provincias

Mundial 2026: a qué hora y dónde ver en vivo la ceremonia de inauguración

Mundial 2026: a qué hora y dónde ver en vivo la ceremonia de inauguración

Horóscopo chino: el signo que enfrentará cambios decisivos en junio, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: el signo que enfrentará cambios decisivos en junio, según Ludovica Squirru

Nieve, granizo y ráfagas de más de 90 km/h: rigen alertas amarilla y naranja para este jueves

Nieve, granizo y ráfagas de más de 90 km/h: rigen alertas amarilla y naranja para este jueves

Se viene una nueva Experiencia Innovación Sostenible: qué dice el director de la Red de Innovación Local sobre el poder transformador de los municipios

Se viene una nueva Experiencia Innovación Sostenible: qué dice el director de la Red de Innovación Local sobre el poder transformador de los municipios

Comentarios