El cambio invisible que los perros generan en el aire de tu casa y cómo afecta tu salud

Resumen para apurados
- La Escuela Politécnica Federal de Lausana midió recientemente en Suiza cómo los perros alteran el aire del hogar para analizar el impacto de estas emisiones en la salud humana.
- El estudio usó una cámara ambiental en Friburgo para evaluar gases y microbios. Convivir con canes fortalece el sistema inmune infantil, pero exige ventilar los ambientes.
- Esta investigación ayuda a entender los contaminantes internos para optimizar la salud en el hogar, equilibrando el beneficio inmunológico con el manejo de alergias crónicas.
Para la mayoría de las personas sanas (y especialmente para los niños pequeños), el cambio en el aire provocado por los perros es beneficioso. Una investigación liderada por la Escuela Politécnica Federal de Lausana (EPFL), una de las principales universidades de Suiza, midió por primera vez de forma precisa qué gases, partículas y microorganismos emiten los perros dentro de los hogares. Los resultados confirman que convivir con un perro cambia la calidad del aire del interior. No es algo negativo, pero el impacto exacto en la salud depende de cada persona y aún no está completamente esclarecido.
El equipo suizo utilizó una cámara ambiental controlada en la ciudad de Friburgo para medir con precisión qué ocurre cuando hay perros en la habitación y cómo varía el aire según su tamaño y actividad.
Hasta ahora, estaba relativamente bien estudiada la incidencia del humano en el aire, pero la de los perros, no. El trabajo aporta datos para entender de dónde proceden ciertos contaminantes presentes en el interior de los hogares, cómo se distribuyen y cómo combatirlos. Convivir con un perro no solo transforma nuestras rutinas y vínculos afectivos, también modifica, de forma invisible pero cuantificable, el aire que respiramos cada día en casa.
En alerta
Los perros generan una suerte de entrenamiento inmunológico. Vivir en ambientes "demasiado limpios" debilita nuestro sistema inmune. Los microbios que el perro trae en sus patas y pelaje obligan al cuerpo a mantenerse alerta y maduro. Esto genera una reducción de alergias futuras probadas en estudios que fijaron que los bebés que crecen en casas con perros tienen menos probabilidades de desarrollar dermatitis atópica y sibilancias alérgicas a los 7 años.
Los riesgos reales de un aire cargado por un perro tiene escenarios específicos. Las personas con asma o alergias crónicas desarrolladas, el aire de una casa con un perro es como tener un ataque constante a sus vías respiratorias, causando inflamación crónica de los bronquios. Los perros levantan polvo y sueltan caspa, lógicamente, eso también afecta y negativamente, pero siempre y cuando la casa no sea ventilada. A largo plazo, respirar altas concentraciones de material particulado puede causar fatiga y dolores de cabeza.