El cambio invisible que los perros generan en el aire de tu casa y cómo afecta tu salud

Para la mayoría de las personas sanas (y especialmente para los niños pequeños), el cambio en el aire provocado por los perros es beneficioso. Una investigación liderada por la Escuela Politécnica Federal de Lausana (EPFL), una de las principales universidades de Suiza, midió por primera vez de forma precisa qué gases, partículas y microorganismos emiten los perros dentro de los hogares. Los resultados confirman que convivir con un perro cambia la calidad del aire del interior. No es algo negativo, pero el impacto exacto en la salud depende de cada persona y aún no está completamente esclarecido.