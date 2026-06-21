Netflix estrenó "Te encontraré", el nuevo thriller basado en una novela de Harlan Coben que promete atraparte de principio a fin

Qué dicen las críticas sobre lo nuevo de Netflix

La crítica especializada muestra visiones heterogéneas sobre esta producción, aunque existe un consenso generalizado respecto al carácter adictivo de su trama. Publicaciones como The Guardian enfatizan esa cualidad magnética al señalar que, a pesar de percibir cierta debilidad en la construcción de los personajes y en la maleabilidad del guion, el relato genera una necesidad imperiosa de descubrir el desenlace. Por su parte, la reseña de El Periódico califica a la propuesta como una realización efectiva, donde destaca un elenco de primer nivel que aporta verosimilitud a los complejos giros argumentales del autor, todo respaldado por una factura técnica de alta calidad.