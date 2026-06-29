Luna de Fresa hoy 29 de junio: ¿se podrá ver desde Argentina y a qué hora?

¿Por qué llaman a este fenomeno "Luna de Fresa"?

El nombre Luna de Fresa proviene de las tradiciones de distintos pueblos originarios de Norteamérica, quienes utilizaban las fases de nuestro satélite natural para marcar el paso de las estaciones. El plenilunio de junio coincidía con la época de recolección de las frutillas silvestres, razón por la cual recibió esa denominación específica. A pesar de lo que podría suponerse por su nombre, este término carece de relación con el color del satélite, el cual no se vuelve rosa ni rojo durante el desarrollo del fenómeno.