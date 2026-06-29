Luna de Fresa hoy 29 de junio: ¿se podrá ver desde Argentina y a qué hora?

Resumen para apurados
- El 29 de junio a las 20:57 se verá desde Argentina la Luna de Fresa, el primer plenilunio posterior al solsticio de invierno, que se posicionará muy alto en el firmamento.
- Su nombre proviene de tradiciones agrícolas norteamericanas. Se verá a simple vista en el hemisferio sur, alcanzando gran altura y con tonos anaranjados durante el atardecer.
- Al ser muy brillante y visible casi toda la noche, facilitará la fotografía del satélite, aunque su intensa luminosidad dificultará observar otras estrellas en el firmamento.
La Luna volverá a convertirse en la protagonista del cielo nocturno con la llegada de un nuevo plenilunio. Este fenómeno, conocido popularmente como Luna de Fresa, ocurrirá durante la última semana del sexto mes del año y presentará una particularidad astronómica especial por tratarse de la primera Luna Llena posterior al solsticio de junio. Debido a esto, el satélite natural se posicionará más alto de lo habitual en el firmamento de los países ubicados por debajo de la línea del ecuador, donde el solsticio marcó el inicio del invierno.
Como ocurre de manera habitual cada mes, el evento astronómico se presentará disponible para disfrutar a simple vista desde distintos puntos del planeta. Quienes deseen contemplar este espectáculo astronómico solo necesitarán que las condiciones meteorológicas acompañen la jornada, garantizando un cielo despejado para apreciar la iluminación completa de la superficie lunar en todo su esplendor.
¿Cuándo y a qué hora se podrá observar la Luna de Fresa?
La Luna de Fresa alcanzará su punto cúlmine el lunes 29 de junio a las 20.57 (hora argentina). Aunque ese será el momento exacto del plenilunio, el satélite se apreciará prácticamente completo durante las noches del 28 y 30 de junio, lo que brindará múltiples oportunidades para disfrutar del fenómeno. Los especialistas recomiendan observarla poco después del atardecer, cuando comienza a elevarse sobre el horizonte, momento en que suele adquirir tonalidades anaranjadas o rojizas debido a la atmósfera terrestre, generando un efecto visual ideal para fotografiarla.
Debido a su condición de primera Luna Llena posterior al solsticio de junio, el satélite recorrerá una trayectoria más elevada en el cielo del hemisferio sur, permaneciendo visible durante gran parte de la noche. No obstante, los expertos señalan que este brillo tan intenso dificulta la observación de estrellas y otros objetos celestes cercanos. Por esta razón, para quienes deseen apreciar el resto de los astros en su máximo esplendor, las noches de Luna Nueva resultan las más recomendadas gracias a la oscuridad total del firmamento.
¿Por qué llaman a este fenomeno "Luna de Fresa"?
El nombre Luna de Fresa proviene de las tradiciones de distintos pueblos originarios de Norteamérica, quienes utilizaban las fases de nuestro satélite natural para marcar el paso de las estaciones. El plenilunio de junio coincidía con la época de recolección de las frutillas silvestres, razón por la cual recibió esa denominación específica. A pesar de lo que podría suponerse por su nombre, este término carece de relación con el color del satélite, el cual no se vuelve rosa ni rojo durante el desarrollo del fenómeno.
En otras culturas y regiones del mundo, esta misma Luna Llena recibe denominaciones como Luna de Miel, Luna del Hidromiel o Luna de Rosa. Cada uno de estos nombres alternativos se encuentra estrechamente vinculado a antiguas tradiciones, celebraciones y actividades agrícolas o festivas propias de esta época del año en sus respectivos lugares de origen.