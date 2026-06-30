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Fuerte respaldo del Mercosur a Rodrigo Paz, en Bolivia

Los ministros reunidos en Asunción repudiaron las protestas y las llamaron “desestabilización”.

PLENARIO. Sesión del 68vo encuentro de cancilleres del Mercosur.
PLENARIO. Sesión del 68vo encuentro de cancilleres del Mercosur.
30 Junio 2026

ASUNCIÓN, Paraguay.- Los cancilleres del Mercosur lanzaron un fuerte mensaje de respaldo al gobierno de Rodrigo Paz en Bolivia, tras semanas de bloqueos de rutas y pedidos de renuncia, antes de una cumbre de presidentes del bloque en Asunción.

Varias ciudades de Bolivia sufrieron en las últimas siete semanas escasez de alimentos, combustibles y medicamentos por bloqueos de rutas contra el gobierno del presidente de centroderecha, cuya renuncia han pedido sindicatos, indígenas y cocaleros en medio de la peor crisis económica del país en cuatro décadas.

Mejora el abastecimiento en Bolivia, pero siguen los cortes de rutas

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El canciller de Paraguay, país anfitrión de la cumbre del Mercosur y que ostenta la presidencia pro tempore del grupo, Rubén Ramírez, abrió la reunión de ministros de Exteriores que precede a la 68a cumbre presidencial de hoy con un fuerte respaldo a Paz.

“El sistemático bloqueo de rutas y la continua violencia en las calles afectando gravemente la vida cotidiana de la población y pretendiendo subvertir el orden constitucional de la República de Bolivia, son inaceptables”, dijo. “No debemos olvidar jamás que la estabilidad democrática y el orden constitucional de cada uno de nuestros países constituye un interés común y un principio rector del Mercosur”, añadió Ramírez en la apertura de la Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado Común.

Los presidentes del Mercosur se reunirán hoy para comenzar las negociaciones de un acuerdo de asociación económica con Japón.

Caen los bloqueos de rutas en varios puntos de Bolivia

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El inicio de las negociaciones sobre este acuerdo -similar a un TLC- tendrá lugar luego de dos reuniones en enero y marzo, en las que la nación asiática y los países miembro de Mercosur-Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia- “intercambiaron información sobre áreas de interés y sensibilidades mutuas”, según un comunicado del bloque.

Milei, en duda

El canciller paraguayo había confirmado la semana pasada que siete jefes de Estado de la región asistirían a la cita del martes, incluido el brasileño Luiz Inacio Lula da Silva, aunque la presencia del argentino Javier Milei estaba en duda debido a la convulsión política en Argentina tras la renuncia de su jefe de Gabinete. También se espera la asistencia de José Antonio Kast de Chile y Daniel Noboa de Ecuador a la cumbre que se desarrolla en el Centro de Convenciones de la Conmebol, en las afueras de la capital paraguaya.

Crisis en Bolivia: Rodrigo Paz declaró el estado de excepción "para liberar las carreteras del país"

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Durante la presidencia pro tempore semestral de Paraguay, el bloque logró concretar la firma de un histórico acuerdo con la Unión Europea, un hito tras más de 25 años de negociaciones.

Temas BrasilBoliviaLuiz Inácio Lula da SilvaArgentinaJavier MileiRodrigo Paz
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