Fuerte respaldo del Mercosur a Rodrigo Paz, en Bolivia

Milei, en duda

El canciller paraguayo había confirmado la semana pasada que siete jefes de Estado de la región asistirían a la cita del martes, incluido el brasileño Luiz Inacio Lula da Silva, aunque la presencia del argentino Javier Milei estaba en duda debido a la convulsión política en Argentina tras la renuncia de su jefe de Gabinete. También se espera la asistencia de José Antonio Kast de Chile y Daniel Noboa de Ecuador a la cumbre que se desarrolla en el Centro de Convenciones de la Conmebol, en las afueras de la capital paraguaya.