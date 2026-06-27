Encontraron a una beba gateando sola en la calle: su mamá se había ido a una fiesta y terminó detenida

Una vecina fue quien advirtió la situación y dio aviso a la Policía. En su declaración explicó que, debido a la escasa visibilidad, en un primer momento creyó que se trataba de un perro. "Me acerqué y me di cuenta de que era una criatura. La recogí en medio de la calle junto a un repartidor y la entregamos a la policía", relató al portal Sim Noticias.