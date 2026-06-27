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Encontraron a una beba gateando sola en la calle: su mamá se había ido a una fiesta y terminó detenida

La impactante secuencia fue registrada por una cámara de seguridad. La niña, de aproximadamente un año, fue hallada de madrugada, vestida únicamente con un pañal. Sucedió en Brasil.

SOLA EN LA CALLE. Una mujer fue detenida y acusada de abandono de persona luego de que su beba, de aproximadamente un año, fuera encontrada gateando sola en medio de una avenida durante la madrugada en Brasil.
SOLA EN LA CALLE. Una mujer fue detenida y acusada de abandono de persona luego de que su beba, de aproximadamente un año, fuera encontrada gateando sola en medio de una avenida durante la madrugada en Brasil.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Una mujer fue detenida en Brasil tras dejar a su beba de un año sola para ir a una fiesta; la niña fue rescatada gateando de madrugada en una avenida.
  • La madre dejó a la beba con su hijo de 15 años. Vecinos hallaron a la menor en la calle y llamaron a la policía. La mujer fue imputada por abandono de persona al regresar.
  • La niña, sin lesiones, permanece en un centro de acogida bajo protección estatal hasta que la Justicia determine quién obtendrá su custodia definitiva tras este hecho.
Resumen generado con IA

Una mujer fue detenida y acusada de abandono de persona luego de que su beba, de aproximadamente un año, fuera encontrada gateando sola en medio de una avenida durante la madrugada en Brasil.

El episodio ocurrió el jueves en el barrio Barramares, de la localidad brasileña de Vila Velha, en la región de Grande Vitória, y quedó registrado por cámaras de seguridad.

En las imágenes se observa a la pequeña, vestida únicamente con un pañal, desplazándose por la vereda sin la presencia de ningún adulto.

Una vecina fue quien advirtió la situación y dio aviso a la Policía. En su declaración explicó que, debido a la escasa visibilidad, en un primer momento creyó que se trataba de un perro. "Me acerqué y me di cuenta de que era una criatura. La recogí en medio de la calle junto a un repartidor y la entregamos a la policía", relató al portal Sim Noticias.

Tras el rescate, los policías y algunos testigos recorrieron las calles cercanas para intentar localizar a los responsables de la niña, pero no encontraron a nadie. "Registramos las casas vecinas para ver si había alguna puerta abierta. Consideramos varias posibilidades, porque no parecía que viniera de una casa cercana", señalaron.

Finalmente, los efectivos dieron intervención a los Servicios de Protección Infantil, que asumieron la guarda de la pequeña. 

Horas más tarde, la madre de la niña, de 34 años, se presentó ante la Policía y explicó que cerca de la medianoche había salido a una fiesta con una amiga. Según declaró, dejó a la beba al cuidado de su hijo adolescente, de 15 años. Al regresar a la vivienda, advirtió que la pequeña ya no estaba.

Ante esta situación, la mujer fue detenida en flagrancia por abandono de persona y trasladada a la cárcel para mujeres de Cariacica. De acuerdo con los informes policiales, la beba recorrió al menos dos cuadras antes de ser encontrada.

La beba permanece bajo resguardo institucional

Los Servicios de Protección Infantil informaron que la niña continúa alojada en un centro de acogida institucional, donde permanecerá hasta que la Justicia determine quién quedará a cargo de su custodia.

Las autoridades precisaron que, pese al riesgo al que estuvo expuesta, la beba no presentaba signos aparentes de violencia ni lesiones físicas.

"La niña no lloró en ningún momento. No presentaba lesiones aparentes ni señales de violencia. Fue trasladada a un hogar de acogida en Vila Velha para recibir todos los cuidados necesarios", indicaron a Folha Vitória.

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