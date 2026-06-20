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Crisis en Bolivia: Rodrigo Paz declaró el estado de excepción "para liberar las carreteras del país"

El mandatario anunció la medida en todo el territorio nacional luego de una ola de movilizaciones sindicales y opositoras que dejaron 16 muertos y graves bloqueos en rutas estratégicas.

Protesta y conflicto en Bolivia. FOTO X @AJEnglish
Protesta y conflicto en Bolivia. FOTO X @AJEnglish
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, declaró este sábado el estado de excepción nacional para liberar las carreteras bloqueadas por protestas que ya causaron 16 muertes.
  • La medida ocurre tras seis semanas de protestas sindicales y opositoras. El gobierno, que intentó dialogar previamente, acusa a sectores afines a Evo Morales de desestabilización.
  • El uso de fuerzas federales busca normalizar el tránsito y la economía, pero la persistencia de focos opositores mantiene bajo tensión la estabilidad democrática del país.
Resumen generado con IA

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, declaró este sábado el estado de excepción en todo el país tras más de seis semanas de protestas y bloqueos de rutas estratégicas por parte de sectores sindicales y opositores al Gobierno que provocaron 16 muertes, de las cuales 13 fueron por falta de atención médica oportuna.

La medida llegó luego de un extenso período de movilizaciones y tras el anuncio de acuerdo con la Central Obrera Boliviana (COB). Sin embargo, aún persisten focos de tensión y demandas insatisfechas, según los opositores, en distintas regiones.

“Tras agotar todas las vías de diálogo, llegar a acuerdos con aquellos cuyas demandas eran legítimas e identificar a quienes utilizaron la violencia en un intento por desestabilizar Bolivia, tomamos la decisión de declarar el estado de emergencia en todo el territorio nacional”, afirmó Paz en un discurso televisado.

Evo Morales escala la confrontación con Rodrigo Paz en Bolivia

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La medida llegó luego de un extenso período de movilizaciones y tras el anuncio de acuerdo con la Central Obrera Boliviana (COB). Sin embargo, aún persisten focos de tensión y demandas insatisfechas, según los opositores, en distintas regiones.

En su mensaje televisado, Paz informó que ordenó a la Policía y a las Fuerzas Armadas ejecutar “las acciones necesarias para restablecer el libre tránsito, recuperar las carreteras y garantizar la seguridad de la población”. El mandatario justificó que, al inicio de las protestas, priorizó el diálogo antes que la confrontación, con el objetivo de distinguir a los sectores con demandas “legítimas” de aquellos que, según sus palabras, intentaron “transformar una protesta social en una estrategia de ruptura democrática constitucional”.

Crisis en Bolivia 

Paz caracterizó la situación actual como “una estrategia organizada de desestabilización contra la democracia y un gobierno constituido y debemos llamarla por su nombre: un intento de golpe de Estado desde el narcoterrorismo”.

El presidente reiteró la acusación de que existen “estructuras políticas organizadas” operando desde el Chapare o Trópico de Cochabamba, territorio identificado como bastión sindical y político de Evo Morales. El jefe de Estado lamentó que este “intento de desestabilización haya causado dolor, muerte y sufrimiento” y generado “pérdidas económicas incalculables”.

Los campesinos de Bolivia están decididos a endurecer su lucha

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“He dispuesto la aplicación del Estado de Excepción para liberar las carreteras del país. Los bolivianos no pueden seguir siendo rehenes de bloqueos que impiden trabajar, estudiar, recibir atención médica, abastecerse y llevar sustento a sus hogares”, comunicó el mandatario a través de su perfil en X.

Paz aseguró que el objetivo de la medida no es “quitar la normalidad, sino devolverla”, argumentando que Bolivia necesita “recuperar sus caminos, garantizar el abastecimiento y volver a la normalidad”. Añadió además que “las puertas del Gobierno seguirán abiertas para quienes quieran dialogar de buena fe”.

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