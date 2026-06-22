Caen los bloqueos de rutas en varios puntos de Bolivia

“Están llegando cisternas (...) de manera pacífica estamos logrando que las cisternas que estaban bloqueadas por esta gente desadaptada estén llegando”, dijo el ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, desde la planta de tratamiento de hidrocarburos de Senkata en El Alto. Los camiones con gasolina y diésel hacen el descargo en Senkata, donde la petrolera estatal YPFB mejora el producto con aditamentos. Luego se distribuye a estaciones de servicio, donde aún hay cientos de automotores a la espera de los preciados líquidos.