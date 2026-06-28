Tras la tensión, Fotia y el CART acercaron posiciones y encaminaron el acuerdo salarial azucarero

El representante de Fotia, Rubén Medina, explicó que el consenso fue posible luego de acercar posiciones entre el reclamo sindical y la propuesta empresarial. "Las posturas estaban muy rígidas y ya estábamos al borde de una medida de fuerza, además del pedido de conciliación obligatoria. Nosotros teníamos predisposición a ceder, aunque no pensábamos aceptar ese porcentaje porque seguía estando al límite de lo que considerábamos que correspondía. Sin embargo, con la buena fe de ambas partes y a través del diálogo se logró destrabar la negociación", señaló.