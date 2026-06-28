Tras la tensión, Fotia y el CART acercaron posiciones y encaminaron el acuerdo salarial azucarero
Tras el avance de convenios individuales entre ingenios y sindicatos, las partes lograron un entendimiento por un aumento del 30% y suspendieron las medidas de fuerza. Cuarto intermedio hasta este lunes en la Secretaría de Trabajo nacional.
Resumen para apurados
- Fotia y el CART acordaron un aumento salarial del 30% el viernes en Tucumán para desactivar un paro inminente y asegurar la recomposición de los trabajadores azucareros.
- La negociación se destrabó luego de que varios ingenios firmaran actas individuales. El incremento del 30% se pagará en tres tramos entre mayo y agosto de este año.
- Las partes buscarán unificar el acuerdo el lunes en la Secretaría de Trabajo para su homologación nacional, garantizando la paz social en el sector azucarero hasta 2027.
En medio de un clima de creciente tensión y cuando el diálogo parecía estancado, la Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera (Fotia) y el Centro Azucarero Regional de Tucumán (CART) lograron acercar posiciones y avanzar el viernes hacia un acuerdo general. El entendimiento también estuvo favorecido por un escenario que se consolidaba por fuera de la negociación formal: muchos ingenios ya habían firmado actas individuales de recomposición salarial con los sindicatos.
En ese marco, la Secretaría de Trabajo de la Nación dispuso un cuarto intermedio hasta este lunes 29 de junio para cerrar el proceso de negociación y avanzar hacia la homologación del acuerdo.
Durante la audiencia realizada el viernes en la cartera laboral nacional, ambas partes informaron que se habían cerrado convenios entre los empleados y los gremios por incrementos en los salarios de alrededor de un 30%, y que aguardaban la adhesión de los ingenios que aún no habían firmado.
En ese contexto, Fotia resolvía dejar en suspenso las medidas de acción directa anunciadas, que se iniciaban el mismo vienes y se extendían hasta las 22 del lunes 29 de junio. Así, las partes asumían el compromiso de mantener la paz social.
El representante de Fotia, Rubén Medina, explicó que el consenso fue posible luego de acercar posiciones entre el reclamo sindical y la propuesta empresarial. "Las posturas estaban muy rígidas y ya estábamos al borde de una medida de fuerza, además del pedido de conciliación obligatoria. Nosotros teníamos predisposición a ceder, aunque no pensábamos aceptar ese porcentaje porque seguía estando al límite de lo que considerábamos que correspondía. Sin embargo, con la buena fe de ambas partes y a través del diálogo se logró destrabar la negociación", señaló.
El dirigente reconoció que el incremento acordado representa una referencia intermedia entre el pedido inicial del sindicato de un 40% (luego se redujo hasta un 37%) y la oferta de los industriales de un 20% y en cuotas. Sin embargo, insistió en que los indicadores económicos del país, como la inflación y la caída del pode adquisitivo de los haberes, condicionan los actuales porcentajes negociados.
Como resultado de ese entendimiento, al menos siete ingenios comenzaron a firmar actas individuales con los sindicatos desde el jueves. Entre ellos se encuentran Marapa, Trinidad, Ñuñorco, Bella Vista y Concepción, según dijo el referente sindical. "Todos son réplicas del mismo acuerdo", explicó.
Procedimiento y aplicación
El acuerdo contempla un incremento salarial total del 30%, distribuido en tres tramos: un 13% correspondiente a mayo y junio, un 10% que se incorporará en julio y un 7% adicional en agosto. De ese modo, el aumento quedará plenamente incorporado a los salarios hasta el 30 de abril de 2027.
Respecto de los próximos pasos, el representante de Fotia indicó que el objetivo es unificar todas las actas individuales en un solo documento para remitirlo a la Secretaría de Trabajo de la Nación y solicitar su homologación.
"La idea es que una única acta se replique y que la firmen todos los industriales y todos los representantes de Fotia para poder ejecutar las diferencias retroactivas de los meses ya transcurridos y aplicar los ajustes correspondientes a cada categoría", explicó.
La Secretaría de Trabajo convocó a una nueva audiencia para el lunes 29 de junio a las 15, cuando las partes esperan formalizar la adhesión de los ingenios restantes y dejar encaminada la homologación nacional del acuerdo.