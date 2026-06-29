Messi, Maradona y un mexicano llamado Diego Armando: la historia de un viaje que une generaciones

Porque Diego Armando Barrón no recorrió cientos de kilómetros para ver a la selección mexicana. Viajó a Dallas con la ilusión de ver a Argentina; pero sobre todo para ver en acción a Messi. Y lo dice sin vueltas, sin la necesidad de justificar una pasión que supera cualquier bandera. “Es el mejor jugador del mundo. ¿Qué te puedo decir? No puedes perderte ver al mejor jugador del mundo en sus últimos bailes con la Selección. Esa es la pura verdad; son sus últimos bailes”, intenta justificar, como si hiciera falta, su respuesta.