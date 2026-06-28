De perro abandonado a héroe del terremoto en Venezuela: la historia de Tsunami, el border collie que salva vidas
Tsunami integra un equipo especializado en búsqueda y rescate y se convirtió en uno de los protagonistas de las tareas tras los terremotos en Venezuela. Su historia de superación emociona tanto como su trabajo entre los escombros.
Resumen para apurados
- El perro rescatista Tsunami, exabandonado, salva vidas en Venezuela tras los recientes terremotos al localizar sobrevivientes entre los escombros gracias a su agudo olfato.
- Rescatado del maltrato, Tsunami fue entrenado por Jorge Beens de K-SAR ECID. Ya operó en el sismo de Turquía de 2023 y recientemente halló a un anciano atrapado en Caracas.
- El caso reafirma que los binomios caninos siguen siendo una herramienta insustituible frente a la tecnología de punta para hallar supervivientes en las primeras horas.
En medio de la devastación que dejaron el terremoto en Venezuela, una historia se ganó el reconocimiento de rescatistas y ciudadanos. Se trata de Tsunami, un perro de recate de raza border collie que participa en las tareas de búsqueda de sobrevivientes y que, gracias a su entrenamiento, se convirtió en una pieza clave durante las primeras horas de la emergencia.
Integrante del Centro de Formación de Equipos Caninos de Intervención en Desastres (K-SAR ECID), el animal trabaja junto a los equipos especializados en la localización de personas atrapadas bajo edificios colapsados, donde su capacidad para detectar rastros humanos resulta fundamental.
La historia de Tsunami, el perro rescatista que emociona a Venezuela
Antes de convertirse en un perro de rescate, Tsunami atravesó una realidad muy diferente. El border collie fue rescatado tras haber sufrido abandono y maltrato, y luego inició un proceso de recuperación que cambiaría por completo su destino.
Bajo el entrenamiento del rescatista venezolano Jorge Beens, fundador de K-SAR ECID, fue preparado durante años para intervenir en operaciones de búsqueda y salvamento en estructuras colapsadas.
Su preparación dio resultados en distintos escenarios de emergencia y, tras los recientes terremotos, volvió a demostrar su capacidad para localizar personas entre los escombros.
Uno de los casos más difundidos ocurrió en las Residencias Rita, en la parroquia San Bernardino de Caracas. Allí, Tsunami marcó el lugar donde permanecía atrapado un adulto mayor, permitiendo que los rescatistas concentraran las tareas de remoción hasta concretar el rescate.
Un perro con experiencia en grandes catástrofes
La participación de Tsunami en los terremotos de Venezuela no fue su primera misión de este tipo.
Junto a su guía integró los equipos que viajaron a Turquía tras los devastadores sismos de 2023 y también colaboró en las tareas de búsqueda durante los deslaves ocurridos en Las Tejerías y El Castaño, en el estado Aragua.
Aunque no existe un registro oficial con la cantidad de personas localizadas gracias a su trabajo, distintos medios venezolanos le atribuyen numerosas intervenciones exitosas a lo largo de su trayectoria.
El legado de Orión y la importancia de los perros de rescate
La historia de Tsunami recordó a muchos venezolanos el trabajo realizado por Orión, el rottweiler que se convirtió en un símbolo de las operaciones de rescate durante la tragedia de Vargas de 1999.
Más de dos décadas después, Tsunami representa una nueva generación de perros especializados en búsqueda y rescate que continúan desempeñando un papel esencial en las emergencias.
Si bien la tecnología incorporó drones, cámaras térmicas y sensores para asistir en este tipo de operativos, los especialistas destacan que los binomios formados por perros y sus guías siguen siendo una herramienta insustituible durante las primeras horas posteriores a un desastre.
Gracias a su extraordinario sentido del olfato, estos animales pueden detectar la presencia de personas bajo toneladas de tierra y concreto, orientando el trabajo de los rescatistas y aumentando las posibilidades de encontrar sobrevivientes.