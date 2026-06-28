De perro abandonado a héroe del terremoto en Venezuela: la historia de Tsunami, el border collie que salva vidas

En medio de la devastación que dejaron el terremoto en Venezuela, una historia se ganó el reconocimiento de rescatistas y ciudadanos. Se trata de Tsunami, un perro de recate de raza border collie que participa en las tareas de búsqueda de sobrevivientes y que, gracias a su entrenamiento, se convirtió en una pieza clave durante las primeras horas de la emergencia.