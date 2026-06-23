Mejora el abastecimiento en Bolivia, pero siguen los cortes de rutas

El número de bloqueos pasó de 50 a nueve desde la instauración del estado de excepción, según la estatal Administradora Boliviana de Carreteras. La medida permite el despliegue del ejército, restringe el derecho a manifestarse y prohibe cortar las rutas. En el punto álgido de la crisis, las autoridades registraron hasta 100 cortes de carretera. En Gareta de Lima, un mercado popular de La Paz, cientos de habitantes compraban ayer alimentos llegados en las últimas horas.