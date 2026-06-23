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Mejora el abastecimiento en Bolivia, pero siguen los cortes de rutas
Mejora el abastecimiento en Bolivia, pero siguen los cortes de rutas
Hace 2 Hs

Los problemas de abastecimiento empezaban a mejorar ayer en Bolivia tras la reanudación del tráfico en la mayoría de las rutas, aunque persistían nueve bloqueos en el tercer día del estado de excepción decretado para poner fin a semanas de protestas.

Desde principios de mayo, sindicatos, grupos indígenas y cultivadores de coca han paralizado carreteras en varios puntos del país contra el gobierno de centroderecha del presidente Rodrigo Paz, mientras Bolivia atraviesa la peor crisis económica en 40 años.

Paz, el primer presidente no socialista de Bolivia en dos décadas, decretó el sábado el estado de excepción para levantar los piquetes, que provocaron grave escasez de combustible, alimentos y medicinas en este país de 11,3 millones de habitantes.

El número de bloqueos pasó de 50 a nueve desde la instauración del estado de excepción, según la estatal Administradora Boliviana de Carreteras. La medida permite el despliegue del ejército, restringe el derecho a manifestarse y prohibe cortar las rutas. En el punto álgido de la crisis, las autoridades registraron hasta 100 cortes de carretera. En Gareta de Lima, un mercado popular de La Paz, cientos de habitantes compraban ayer alimentos llegados en las últimas horas.

Normalización

“Hoy la situación se ha normalizado. En los días anteriores había cuatro cuadras de fila, pero ahora está más tranquilo. Ya no nos peleamos para comprar”, dijo a la AFP Rosa Quispe, una comerciante de 48 años que había ido a comprar pollo.

Caen los bloqueos de rutas en varios puntos de Bolivia

Caen los bloqueos de rutas en varios puntos de Bolivia

Los últimos focos de resistencia se concentraban en el departamento de Cochabamba, centro del país y bastión del expresidente de izquierda Evo Morales (2006-2019).

El ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, aseguró al canal televisivo Unitel que se estaba preparando un plan para permitir la entrada de fuerzas de seguridad a las zonas donde persisten los últimos focos de protesta.

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