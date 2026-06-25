UTN en el interior: qué carreras cortas podés estudiar en 2026 y cuánto duran

En su momento, el gobernador Osvaldo Jaldo había presentado un programa de tecnicaturas universitarias que se dictarán en ocho comunas del interior tucumano, en articulación con la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Tucumán (UTN-FRT). El foco: acercar carreras cortas, vinculadas al trabajo, a jóvenes que muchas veces quedan fuera del sistema universitario por cuestiones económicas o de distancia.