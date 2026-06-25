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UTN en el interior: qué carreras cortas podés estudiar en 2026 y cuánto duran

La Secretaría de Estado de Grandes Comunas y la UTN llevarán carreras cortas a ocho comunas. Programación, logística y energías renovables, entre la oferta pensada para el empleo local.

CARRERAS CORTAS. Las tecnicaturas de la UTN se dictarán en ocho comunas del interior tucumano, una de ellas es programación. / PEXELS
CARRERAS CORTAS. Las tecnicaturas de la UTN se dictarán en ocho comunas del interior tucumano, una de ellas es programación. / PEXELS
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El gobernador de Tucumán y la UTN implementan tecnicaturas de dos años en ocho comunas locales para facilitar el acceso educativo y laboral de los jóvenes en 2026.
  • Con 454 inscriptos, el programa ofrece carreras como programación y logística, adaptadas por la provincia y la UTN a las necesidades productivas de cada jurisdicción.
  • Esta iniciativa busca consolidar un modelo de federalización educativa que supere barreras económicas y garantice la inserción laboral de los alumnos en sus territorios.
Resumen generado con IA

En su momento, el gobernador Osvaldo Jaldo había presentado un programa de tecnicaturas universitarias que se dictarán en ocho comunas del interior tucumano, en articulación con la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Tucumán (UTN-FRT). El foco: acercar carreras cortas, vinculadas al trabajo, a jóvenes que muchas veces quedan fuera del sistema universitario por cuestiones económicas o de distancia.

Las tecnicaturas tienen una duración aproximada de dos años y fueron diseñadas según las necesidades productivas de cada zona. En total, ya hay 454 estudiantes inscriptos.

Qué carreras se dictan y dónde

La oferta académica se distribuye en distintas comunas, con perfiles específicos:

Delfín Gallo: Programación (2 años)

Los Ralos: Higiene y Seguridad en el Trabajo (2 años)

Santa Ana: Energías Renovables (2 años)

Ranchillos: Logística (2 años)

León Rougés: Mantenimiento Industrial (2 años)

San Pablo y Villa Nougués: Higiene y Seguridad en el Trabajo (2 años)

La Florida y Luisiana: Mantenimiento Industrial (2 años)

Colombres: Logística (2 años)

El diseño surge de un relevamiento conjunto entre la Provincia y la UTN, con el objetivo de que la formación tenga salida laboral en cada territorio.

Universidad cerca de casa

Durante el acto, Jaldo destacó que la iniciativa apunta a reducir barreras concretas: “Hay cuestiones económicas, el desarraigo, el trabajo y las obligaciones familiares. Por eso queremos que la universidad vaya a buscarlos”.

En la misma línea, desde la UTN remarcaron que se trata de carreras cortas, con perfil técnico y orientación al empleo, pensadas para facilitar la inserción laboral en sectores productivos locales.

Un modelo que busca crecer

El programa forma parte de una política de “federalización educativa”, en un contexto donde muchas universidades enfrentan dificultades presupuestarias. Desde el Gobierno provincial señalaron que la continuidad y expansión dependerá del trabajo conjunto con la casa de estudios.

La apuesta, en definitiva, es clara: que estudiar una carrera universitaria deje de depender del lugar donde se nace.

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