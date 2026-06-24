Estiman que la UNT elegirá rector entre agosto y septiembre

El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) sesionó ayer, pero sin abordar temas vinculados con la elección de rector y vicerrector. La definición de las máximas autoridades quedó nuevamente supeditada al trabajo de la Junta Electoral que debe elaborar un nuevo cronograma para reencauzar la tercera etapa del proceso electoral. Debido a los tiempos que demandará ese proceso y al receso invernal, en la Universidad estiman que la Asamblea Universitaria podría realizarse recién entre fines de agosto y septiembre.
La sesión de ayer fue la última antes de las vacaciones de invierno. De acuerdo con el cronograma de reuniones fijado a comienzos de año, el Consejo Superior volverá a reunirse el 28 de julio, fecha en la que podría aprobar el nuevo calendario electoral si para entonces la Junta Electoral ya concluyó su elaboración.
Fuentes de la Universidad explicaron a LA GACETA que el nuevo cronograma deberá contemplar una nueva instancia de inscripción de fórmulas, seguida por siete días de exhibición de las listas para la presentación de observaciones o impugnaciones. Luego, la Junta Electoral dispondrá de una semana adicional para resolver esos planteos y oficializar las candidaturas. Recién una vez cumplidas esas etapas, el Consejo Superior estará en condiciones de convocar a la Asamblea Universitaria, integrada por 161 asambleístas, que tendrá la responsabilidad de elegir al próximo rector y vicerrector.
Al término de la sesión, dos decanos consultados por LA GACETA coincidieron en que todavía resulta prematuro fijar una fecha para la Asamblea Universitaria. “Hasta que sucedan todas las etapas, la fecha de la Asamblea Universitaria podría fijarse para fines de agosto o septiembre. No está definido aún, se resolverá llegado su momento”, señalaron.
Los decanos también evitaron anticipar nombres ante la posibilidad de que la Justicia finalmente inhabilite a Sergio Pagani para competir por un nuevo mandato. Sin embargo, destacaron que las conversaciones entre los titulares de las facultades se intensificaron en las últimas semanas para analizar los distintos escenarios posibles. “Los decanos siempre hemos trabajado en conjunto, pero ahora estamos más unidos y conversamos constantemente sobre cómo seguirá este proceso. No estamos hablando de futuros candidatos, que necesariamente no tienen que ser decanos, puede ser cualquier profesor titular o adjunto de nuestra universidad. Eso se hablará más adelante”, afirmaron.
Calendario judicial
Otro dato importante es el calendario judicial. La readecuación de la tercera etapa del proceso electoral se extendería hasta fechas cercanas al 15 de agosto, cuando vence la medida cautelar que suspendió provisoriamente la candidatura de Pagani. Si antes de ese plazo la Cámara Federal de Apelaciones resuelve la cuestión de fondo, el escenario político podría despejarse. En caso de habilitar la candidatura del actual rector, el oficialismo podría sostener la fórmula integrada junto a Mercedes Leal. Si, por el contrario, la Justicia confirma su imposibilidad de competir, el espacio deberá definir un nuevo postulante y reformular el binomio para disputar la conducción de la UNT.
La Asamblea Universitaria que debía elegir a las nuevas autoridades estaba prevista originalmente para el 20 de mayo. Sin embargo, la medida cautelar que suspendió provisoriamente la candidatura de Pagani obligó a postergar esa instancia. Posteriormente, el Consejo Superior fijó una nueva fecha para el 10 de junio, pero un día antes resolvió suspender nuevamente la convocatoria y reabrir la tercera etapa del proceso electoral, en cumplimiento de lo dispuesto por la Cámara Federal de Apelaciones.
Con este nuevo escenario, la definición del Rectorado podría concretarse recién entre fines de agosto y septiembre, es decir, casi cuatro meses después de la fecha inicialmente prevista. Mientras tanto, la Universidad continúa bajo la conducción interina de Cristina Grunauer de Falú, quien además prorrogó las designaciones de los secretarios y subsecretarios del Rectorado para garantizar la continuidad administrativa hasta que sean proclamadas las nuevas autoridades.