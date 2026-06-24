Estiman que la UNT elegirá rector entre agosto y septiembre

Calendario judicial

Otro dato importante es el calendario judicial. La readecuación de la tercera etapa del proceso electoral se extendería hasta fechas cercanas al 15 de agosto, cuando vence la medida cautelar que suspendió provisoriamente la candidatura de Pagani. Si antes de ese plazo la Cámara Federal de Apelaciones resuelve la cuestión de fondo, el escenario político podría despejarse. En caso de habilitar la candidatura del actual rector, el oficialismo podría sostener la fórmula integrada junto a Mercedes Leal. Si, por el contrario, la Justicia confirma su imposibilidad de competir, el espacio deberá definir un nuevo postulante y reformular el binomio para disputar la conducción de la UNT.