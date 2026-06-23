La Fundación León abrió un voluntariado para estudiantes y graduados de la UNT

La posibilidad de acercarse al trabajo social desde adentro, conocer cómo se evalúan los programas y participar en proyectos con impacto comunitario es el eje de una nueva convocatoria impulsada por la Fundación León. La organización busca incorporar estudiantes avanzados y graduados de las carreras de Trabajo Social y Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT.