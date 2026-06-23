La Fundación León abrió un voluntariado para estudiantes y graduados de la UNT

Resumen para apurados
- La Fundación León convoca a estudiantes y graduados de la UNT a un voluntariado de evaluación de programas sociales, con una charla informativa virtual el 30 de junio.
- Los voluntarios trabajarán en el Área de Evaluación y Monitoreo, recopilando datos y realizando encuestas para medir el impacto de proyectos de inclusión y educación de la ONG.
- Esta iniciativa ofrece práctica preprofesional clave y formación continua para los alumnos, mientras optimiza el alcance y efectividad de las políticas sociales de la fundación.
La posibilidad de acercarse al trabajo social desde adentro, conocer cómo se evalúan los programas y participar en proyectos con impacto comunitario es el eje de una nueva convocatoria impulsada por la Fundación León. La organización busca incorporar estudiantes avanzados y graduados de las carreras de Trabajo Social y Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT.
La propuesta está dirigida a quienes quieran sumarse al Área de Evaluación y Monitoreo, un espacio desde el que se analizan distintos programas sociales que lleva adelante la institución. Para contar de qué se trata la experiencia, se realizará una charla informativa virtual el 30 de junio, a las 19.30.
Un espacio para aprender y participar
El voluntariado no estará centrado únicamente en acompañar actividades, sino también en formar parte de una etapa clave de los proyectos sociales: la evaluación. Es decir, el proceso que permite conocer qué resultados tienen los programas, qué información surge del trabajo territorial y qué conclusiones pueden ayudar a mejorar futuras intervenciones.
Entre las principales tareas previstas se encuentran la recolección de información, la realización de entrevistas y encuestas, la sistematización de los datos obtenidos y la participación en el análisis de los resultados.
La experiencia contará, además, con el acompañamiento de profesionales especializados en la temática. Desde la organización señalaron que habrá instancias de formación y supervisión continua, por lo que también se presenta como una oportunidad para quienes buscan complementar su recorrido académico con una práctica concreta.
En qué programas trabajarán los voluntarios
Quienes se incorporen al equipo podrán participar en diferentes líneas de trabajo que desarrolla la Fundación León. Entre ellas se encuentran los estudios vinculados al programa de Inclusión y Autonomía para personas con discapacidad, los programas destinados a primera infancia, el programa de becas educativas y las iniciativas de Envejecimiento Activo.
Se trata de áreas diversas, pero atravesadas por una misma necesidad: contar con información clara para evaluar procesos, reconocer demandas y fortalecer el alcance de cada propuesta.
Cómo participar de la charla informativa
La charla informativa se realizará de manera virtual el 30 de junio, a las 19.30. Para participar, las personas interesadas deberán dejar sus datos en el formulario de google: bit.ly/voluntariadomonitoreo y así recibir el link de acceso al encuentro por Meet.
Durante la reunión se brindarán más detalles sobre la modalidad del voluntariado, las funciones previstas, los programas disponibles y el acompañamiento que recibirán quienes se sumen.
La convocatoria está orientada a estudiantes avanzados y graduados de Trabajo Social y Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT que tengan interés en el voluntariado, la evaluación de programas sociales y el trabajo con comunidades.