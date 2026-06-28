Los cinco ejercicios que ayudan a reducir el estrés y la ansiedad, según la ciencia

Por qué el ejercicio ayuda a reducir la ansiedad

Más allá de la disciplina elegida, los especialistas coinciden en que la práctica regular de actividad física produce cambios positivos tanto en el organismo como en la mente. La liberación de neurotransmisores relacionados con el bienestar, la reducción de la tensión muscular y la mejora de la oxigenación cerebral convierten al ejercicio en una herramienta eficaz para afrontar el estrés cotidiano y cuidar la salud mental a largo plazo.