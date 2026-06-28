La curiosa participación de Emiliano Martínez en el golazo de tiro libre de Lo Celso ante Jordania

La selección argentina abrió el marcador frente a Jordania con un golazo de tiro libre de Giovani Lo Celso, pero una imagen previa al remate llamó la atención de los hinchas. Desde su propio arco, Emiliano Martínez fue captado por las cámaras dando indicaciones a sus compañeros antes de la ejecución que terminó en el primer tanto de la noche.