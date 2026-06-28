Copa del Mundo

La curiosa participación de Emiliano Martínez en el golazo de tiro libre de Lo Celso ante Jordania

El arquero de la Selección dio indicaciones desde su propio arco antes de la ejecución del volante, que abrió el triunfo por 3 a 1 con un gran tiro libre en el cierre del Grupo J.

INDICACIONES. El Dibu Martínez dio instrucciones desde su arco antes del golazo de tiro libre de Lo Celso.
INDICACIONES. El "Dibu" Martínez dio instrucciones desde su arco antes del golazo de tiro libre de Lo Celso.
Hace 1 Hs

La selección argentina abrió el marcador frente a Jordania con un golazo de tiro libre de Giovani Lo Celso, pero una imagen previa al remate llamó la atención de los hinchas. Desde su propio arco, Emiliano Martínez fue captado por las cámaras dando indicaciones a sus compañeros antes de la ejecución que terminó en el primer tanto de la noche.

Mientras Lo Celso se preparaba para patear, el arquero albiceleste levantó los brazos, realizó gestos y habló a la distancia con los futbolistas ubicados cerca del área rival. La escena quedó registrada por la transmisión oficial y rápidamente comenzó a viralizarse en las redes sociales.

Una vez que terminó de ordenar la jugada, el "Dibu" levantó el pulgar y comenzó a caminar con tranquilidad hacia su posición. Instantes después, el mediocampista sacó un potente zurdazo que se metió en un ángulo y dejó sin respuestas al arquero jordano para establecer el 1 a 0.

El campeón del mundo celebró el gol con un beso al cielo, mientras sus compañeros festejaban la conquista de Lo Celso. La curiosa intervención del arquero, pese a encontrarse a más de 80 metros de la acción, volvió a mostrar su constante participación para ordenar al equipo, incluso en las pelotas detenidas a favor.

Argentina cerró la fase de grupos con puntaje ideal

El gol de Lo Celso encaminó una nueva victoria del conjunto de Lionel Scaloni, que luego amplió la ventaja con Lautaro Martínez y terminó imponiéndose por 3 a 1 sobre Jordania. Con el triunfo, la "Albiceleste" completó una fase de grupos perfecta, con tres victorias en igual cantidad de presentaciones, y ahora se prepara para enfrentar a Cabo Verde en los 16avos de final del Mundial 2026.

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