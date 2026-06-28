Escenas de la vida conyugal argentina
Las vicisitudes de dos jefes de Gabinete, el debate sobre la abundancia de dólares y la difícil reconciliación entre economía y política atraviesan una semana de contrastes. Mientras el Gobierno exhibe logros macroeconómicos, crecen los interrogantes sobre los costos institucionales y sociales del proceso.
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